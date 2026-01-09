Demócratas advierten que ataque militar de Trump a México sería ‘desastroso’

Un grupo de 75 congresistas demócratas de Estados Unidos advirtió que una acción militar unilateral del Presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, resultaría desastrosa y tendría consecuencias contraproducentes para la lucha contra el narcotráfico.

En una carta enviada al Secretario de Estado Marco Rubio, los demócratas hicieron referencia a las declaraciones de Trump de días recientes, incluida una entrevista con la cadena Fox News el 8 de enero, en la que insistió en que los cárteles de la droga gobiernan México y que “algo” debe hacerse en su contra.

“Una acción militar unilateral contra México sería desastrosa”, señaló la carta impulsada por el congresista demócrata por Arizona Greg Stanton, ex Alcalde de Phoenix y promotor de los lazos entre ambos países.

“Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este último destruiría la confianza, socavaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría aún más la lucha contra el narcotráfico en las comunidades que representamos”, expresó el documento firmado por los legisladores demócratas.

Rubio había reconocido en noviembre de 2025, tras una reunión de cancilleres del G7 en Canadá, el drástico incremento en la cooperación antinarcóticos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la administración de Donald Trump.

Según Rubio, México estaba haciendo “más que nunca” para detener el tráfico de fentanilo y calificó la colaboración como “histórica”.

“Sin duda, México aún tiene desafíos políticos y de Estado de Derecho que amenazan su progreso”, señaló la misiva de los congresistas demócratas, los cuales destacaron que la cooperación con México bajo Sheinbaum Pardo contrasta fuertemente con el anterior Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que limitó drásticamente la colaboración.

En contraste con Trump, los demócratas hicieron eco de los mismos argumentos de Rubio, reconociendo a Sheinbaum Pardo por el traslado durante 2025 de 55 presuntos capos del narcotráfico a Estados Unidos, incluido Rafael Caro Quintero, acusado de asesinar al agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos , Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

“México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un socio de seguridad de vital importancia con el que compartimos lazos familiares y fronterizos desde hace años. Bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos”, expresó la carta firmada por los demócratas.

El 8 de enero, Trump declaró a Fox News que los cárteles del narcotráfico controlan México y afirmó que siente tristeza por el país.

Insistió en que iniciaría una campaña militar en tierra contra los cárteles, pero sin ofrecer más detalles.

Los congresistas demócratas también mencionaron brevemente su oposición a la acción militar unilateral lanzada por Trump en Venezuela, que logró el 3 de enero la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para enfrentar cargos por narcotráfico en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Sheinbaum Pardo expresó el 9 de enero que buscaría “fortalecer la comunicación” con Trump, tras las amenazas del Mandatario estadounidense de “atacar por tierra” a los cárteles mexicanos. La Presidenta manifestó su sorpresa ante los comentarios de Trump y recordó que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente la buena coordinación bilateral. “Hace dos o tres días, el propio titular Rubio mencionó la efectiva coordinación en materia de seguridad que existe con México, lo cual ha sido destacado en múltiples ocasiones”, afirmó.

Subrayó que ambos países disponen de mecanismos formales para trabajar juntos y que México ha proporcionado a Estados Unidos datos sobre los resultados de su estrategia contra el narcotráfico.

“No queremos imaginar otro escenario; preferimos seguir laborando en este contexto para que la cooperación se profundice aún más en defensa de nuestras soberanías y la integridad territorial de México”, concluyó.