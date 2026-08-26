Demócratas piden panel del T-MEC contra México por vaquita marina

Un grupo de 39 legisladores del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó a la administración del Presidente Donald Trump convocar a México a un panel de solución de controversias bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ante el presunto incumplimiento mexicano en la protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.

La petición quedó plasmada en una carta fechada el 24 de agosto y dirigida a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en la que los congresistas cuestionaron la falta de acciones de esa dependencia para exigir al Gobierno de México el cumplimiento de sus propias leyes de conservación y pesca.

“¿Cuándo elevará la USTR este asunto a un panel de resolución de controversias e impondrá sanciones para que México haga cumplir plenamente sus propias leyes de conservación y pesca?”, plantearon los legisladores encabezados por el representante texano Lloyd Doggett.

Sostuvo que la población del cetáceo continúa a la baja y que se estima la existencia de apenas 10 ejemplares.

Los firmantes señalaron que la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte entregó un informe categórico sobre el tema, sin que la USTR adoptara medidas para corregir el incumplimiento.

La misiva se produjo un año después de que la CCA dictaminara que México no instrumenta de manera efectiva la prohibición de redes de enmalle en el Alto Golfo de California, arte de pesca en la que la vaquita marina queda capturada de forma incidental.

Desde 2022, la USTR mantiene abiertas consultas ambientales bajo el T-MEC relacionadas con esta especie.

Los congresistas incorporaron un argumento comercial a su reclamo ambiental.

“El incumplimiento de México con sus propias leyes le otorga una ventaja competitiva injusta. Los operadores que ignoran las leyes vigentes obtienen una ventaja comparativa sobre pescadores de Estados Unidos que cumplen con las normas sobre captura incidental y protección de mamíferos marinos”, indica la carta.

En el mismo documento, agregaron que las flotas mexicanas que operan de forma ilegal en el hábitat de la vaquita marina evitan esos costos regulatorios y colocan sus productos a precios inferiores respecto a los de sus competidores estadounidenses en los mismos mercados, situación que describieron como muestra de un problema de mayor alcance.

La vaquita marina es considerada el mamífero marino en mayor peligro de extinción y el cetáceo más pequeño del mundo.

Su hábitat se restringe al Alto Golfo de California, donde, según estudios citados por la CCA, únicamente pudieron ser detectados entre seis y ocho ejemplares en el monitoreo más reciente, realizado en 2024.

Los demócratas solicitaron al titular de la USTR la entrega de un informe sobre el tema en un plazo menor a 30 días.

En diciembre de 2025, el funcionario había informado brevemente al Congreso estadounidense que México mejoraba la aplicación de sus normas contra la pesca ilegal en el Alto Golfo de California.

El antecedente inmediato del reclamo se ubica en 2023, cuando el Gobierno de Estados Unidos certificó que México no cumplía de manera eficaz con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Pese a esa determinación, la entonces Administración del Presidente Joe Biden se abstuvo de aplicar sanciones comerciales por la falta de protección a la especie.