Departamento de Estado de EU ha revocado más de 175 mil visas a extranjeros

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó más de 175 mil visas a ciudadanos extranjeros como parte de un programa de revisión continua de los permisos migratorios, según informó su portavoz, Tommy Pigott.

Las cancelaciones obedecieron principalmente a tres causas, según detalló el portavoz: el incumplimiento de las condiciones establecidas en la visa, la violación de la ley estadounidense y la representación de una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pigott precisó que las actividades delictivas constituyeron el principal motivo de las revocaciones.

Entre los delitos más frecuentes identificados por la dependencia estadounidense mencionó conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, las agresiones y los robos.

La cifra de más de 175 mil visas canceladas representó un incremento respecto a las aproximadamente 100 mil revocaciones que el Departamento de Estado reportó en diciembre, lo que significó un aumento superior al 75 por ciento en el periodo transcurrido entre ambos cortes informativos.

“Esto muestra la necesidad” de mantener el programa de revisión continua, afirmó Pigott, quien defendió la política migratoria como una medida orientada a garantizar que los extranjeros con visa vigente cumplan las leyes estadounidenses.

El portavoz dio a conocer las cifras durante su participación en el programa Breitbart News Daily, espacio en el que expuso los criterios que aplica la dependencia para determinar la cancelación de los permisos.

El programa de revisión continua implica que los titulares de visas estadounidenses permanecen sujetos a verificación permanente durante toda la vigencia del documento, y no únicamente durante el proceso de solicitud, lo que permite cancelar permisos en cualquier momento cuando detecta conductas que incumplen los requisitos migratorios.