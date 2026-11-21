El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se atribuyó este 21 de noviembre la investigación que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, presunto líder del Cártel de Sinaloa detenido un día antes por militares mexicanos en Guasave, Sinaloa.

La dependencia estadounidense sostuvo que el operativo fue resultado del trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, la detención ocurrió el 20 de noviembre y en ella también fue capturado German Rolando Galvez Meza, alias “El Serafín”.

El titular del DOJ, Todd Blanche, afirmó que “un esfuerzo interinstitucional combinado, incluido el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, apoyó esta operación mexicana”, y expresó condolencias a las familias de los soldados de élite que murieron en la acción.

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, atribuyó la detención a la acusación formal “hecha posible por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional” y al respaldo de las autoridades mexicanas.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, sostuvo que el arresto demuestra “la extraordinaria fuerza y alcance” del HSTF, y el director interino asociado ejecutivo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John A. Condon, afirmó que esa agencia investigó al presunto capo y ayudó a desmantelar su estructura.

El director del FBI, Kash Patel, indicó que Meza Flores fue capturado por fuerzas mexicanas con asistencia estadounidense y que se trata del décimo primer fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados detenido durante la administración de Donald Trump.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, Mark Remily, agradeció a las contrapartes mexicanas por su papel y su sacrificio.

El DOJ recordó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió, el 25 de septiembre pasado, una segunda acusación formal sustitutiva contra Meza Flores, de 44 años, originario de Sonora.

El pliego de seis cargos comprende dirigir una empresa criminal continua, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, mariguana y fentanilo con destino a Estados Unidos, conspiración internacional de lavado de dinero, apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo y uso de un arma de fuego, incluidas una ametralladora y un artefacto destructivo. De ser condenado, enfrentaría la pena de muerte o cadena perpetua obligatoria.

Según documentos judiciales citados por el DOJ, bajo el liderazgo de Meza Flores el CDS traficó cantidades multitonelada de droga hacia Estados Unidos y comandó un contingente numeroso de pistoleros para controlar territorio en Guasave, Los Mochis y la sierra de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses le atribuyen el asesinato público de integrantes de cárteles rivales, el secuestro, tortura y homicidio de rivales y de policías mexicanos, y actos de terror contra la población.

El 20 de febrero de 2025, el titular del Departamento de Estado de EE.UU. designó al CDS como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como Terrorista Global Especialmente Designado bajo la Orden Ejecutiva 13224.

El caso, con número 12-cr-116 (BAH), es procesado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California y por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del DOJ, que mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la condena del acusado.