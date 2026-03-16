Derechos Humanos alarmada por la oleada de asesinatos ilegales de Israel en Gaza y Cisjordania

Israel mató durante el fin de semana a dos familias palestinas en Gaza y Cisjordania en una jornada de violencia que deja al menos 13 muertos.

Los incidentes elevan a 663 los palestinos fallecidos por fuego israelí desde el inicio de la tregua en octubre de 2025.

La ONU denuncia un patrón de “total desprecio por las vidas palestinas” y una impunidad que alimenta más muertes, desplazamientos y sufrimiento.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el Territorio Palestino Ocupado condenó hoy el asesinato de dos familias palestinas por fuego israelí en Gaza y Cisjordania, en incidentes ocurridos el 15 de marzo que elevan a 13 el número de víctimas mortales en una sola jornada.

En Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó una de las pocas viviendas que aún permanecían en pie en la zona de As Sawalha, en Az Zuwaida, en el centro de la Franja.

En el bombardeo murieron un hombre, su mujer embarazada de gemelos y su hijo de 10 años. Además, un adolescente de 15 años que se encontraba en una tienda de campaña cercana para desplazados internos también perdió la vida.

Horas después, un ataque con dron contra un vehículo en la misma localidad mató a ocho policías palestinos.

En Cisjordania, fuerzas de seguridad israelíes abrieron fuego contra un coche en Tammoun, al sur de Tubas, y asesinaron a Ali Khalid Bani Odeh, de 37 años; a su esposa Wa’ad Othman Bani Odeh, de 35 años; y a sus dos hijos menores: Mohammad, de 5 años, y Othman, de 6, que padecía discapacidad visual y auditiva.

Los dos hijos mayores, de 8 y 11 años, sobrevivieron y relataron a la prensa que los soldados israelíes los agredieron físicamente tras matar a sus padres y hermanos, gritándoles: “Matamos a perros”.

El Ministerio de Sanidad palestino informó que los cuatro miembros de la familia recibieron disparos en la cabeza.



Una escalada de violencia sin precedentes en Cisjordania

Estos asesinatos elevan a mil 071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 233 niños.

La violencia se ha intensificado notablemente desde el inicio de la guerra regional el 28 de febrero, con colonos armados y fuerzas israelíes circulando libremente mientras los palestinos permanecen confinados.

El 14 de marzo, colonos israelíes mataron a tiros a Amir Odeh, de 28 años, en un ataque contra la localidad de Qusra, en Nablus, e hirieron al menos a otros dos palestinos.

Es la sexta víctima mortal por disparos de colonos desde el inicio del conflicto armado en la región el 28 de febrero, y la séptima desde comienzos de 2026.

El ritmo de estos asesinatos se ha acelerado de forma alarmante en comparación con 2025, cuando al menos ocho palestinos murieron a manos de colonos en todo el año.