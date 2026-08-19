Derechos Humanos condena la incitación a la violencia contra los palestinos de un ministro israelí

La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado condenó este miércoles las recientes declaraciones del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al considerar que promueven e incitan a una violencia que podría constituir crímenes atroces contra la población palestina.

En un comunicado emitido en Ramala, la oficina calificó los comentarios como deshumanizantes y sostuvo que constituyen un nuevo ejemplo del “desprecio” mostrado por altos funcionarios del Gobierno israelí hacia el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y los principios básicos de humanidad.

La declaración se produce en un contexto de un elevado número de víctimas palestinas.

Según las cifras del Ministerio de Salud palestino citadas por la oficina, 73 mil 400 palestinos han muerto y 174 mil 312 han resultado heridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, tras los ataques de Hamás, en los que perdieron la vida mil 200 israelíes. A ellos se suman mil 123 palestinos muertos en Cisjordania ocupada.



La obligación de prevenir la incitación

La oficina recordó que, en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales vinculantes que exigían a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza.

Según la declaración, las recientes palabras de altos funcionarios israelíes se producen después de la devastación de Gaza y en un contexto marcado también por los ataques de colonos israelíes y el desplazamiento forzado de palestinos en Cisjordania.

La oficina denunció que continúan las declaraciones destinadas, a su juicio, a justificar y alentar nuevas matanzas ilegales de palestinos, una situación que calificó de “más allá de los límites de la humanidad”.

El comunicado pide al Gobierno de Israel que condene de manera inmediata e inequívoca este tipo de incitación a la violencia y que investigue los casos denunciados, particularmente cuando procedan de altos funcionarios. Asimismo, reclama que quienes resulten responsables rindan cuentas.



Un llamado también a terceros Estados

La oficina recordó que las responsabilidades no recaen únicamente sobre Israel y pidió a otros Estados adoptar medidas para cumplir con sus propias obligaciones de prevenir y castigar los crímenes atroces.

El pronunciamiento insiste así en la necesidad de actuar frente a la incitación a la violencia en un momento en que tanto Gaza como Cisjordania ocupada continúan registrando graves consecuencias para la población palestina.