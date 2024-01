Donald Trump se anotó un triunfo clave para su nominación como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Televisiones y agencias de noticias han proclamado su triunfo en las elecciones primarias de New Hampshire al poco de cerrarse las urnas, lo que da idea de que su victoria ha sido clara a pesar de la alta participación.

A la espera de que avance el escrutinio, el triunfo de Trump en New Hampshire se suma a la victoria aplastante del ex Presidente la semana pasada en los caucus de Iowa, donde los votantes manifiestan sus preferencias en asambleas algo informales y donde logró un 51 por ciento de los votos. En el último medio siglo, todos los candidatos que han ganado en Iowa y New Hampshire han logrado la nominación como candidatos a las presidenciales. Trump tiene el camino despejado.

De acuerdo a los diarios estadounidenses, New Hampshire es el Estado donde tenía mejores perspectivas Nikki Haley, la única rival real de Trump que quedaba este martes tras la retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Pero si Haley no es capaz de ganar en este Estado relativamente moderado, donde contaba con el apoyo entusiasta del gobernador y donde los votantes independientes tenían la posibilidad de participar en las primarias republicanas, más difícil lo va a tener en el resto del país.

En las papeletas republicanas seguían figurando los candidatos que se han ido retirando de la carrera, incluidos el exvicepresidente Mike Pence; el senador Tim Scott; el inversor Vivek Ramaswamy; el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el de Florida, Ron DeSantis, pero recibieron votos de forma marginal.

Con el 20 por ciento de los votos escrutados en Nuevo Hampshire, Trump aventajaba con un 53.2 por ciento a Haley, quien, hasta ese momento, obtenía el 45.5 por ciento.

La ex Gobernadora y ex Diplomática felicitó al ex Presidente por su proyectada victoria en las primarias, pero no dio su propia carrera electoral por terminada.

“Nuevo Hampshire es la primera de la nación, pero no la última”, dijo en un discurso pronunciado poco después de que las principales cadenas del País dieran por vencedor a su único rival en la contienda.

Según lo informó la cadena CNN, el triunfo de Trump en Nueva Hampshire, que llega ocho días después de llevarse el caucus de Iowa, fue la primera vez en la era de las primarias modernas que el mismo aspirante ganó las contiendas en los dos estados.

Haley es la única rival de Trump para obtener la tercera candidatura presidencial consecutiva del Partido Republicano, después de que el empresario Vivek Ramaswamy abandonara su aspiración, tras obtener el cuarto lugar en las asambleas partidarias de Iowa y que el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara que se retiraba de la contienda el domingo.

Nikki Haley había tratado de mostrar a Trump, que cumplirá 78 años el día de las elecciones de noviembre de 2024, y al presidente Joe Biden, quien cumplirá 81 años, como personas que ya habían pasado “sus mejores tiempos” y son “igualmente malas”.

En las primarias republicanas de Nuevo Hampshire había en juego solo 11 delegados de los 2 mil 429 que se citarán en la Convención Nacional Republicana, los cuales nominarán al candidato ganador de dicho partido, a mediados de julio de 2024, en Milwaukee.

Por su parte, Biden ganó las primarias demócratas como candidato “por escrito”, ello aunque no hizo campaña en dicho estado, ni su nombre apareció en la papeleta, después de que Nuevo Hampshire desafiara las nuevas reglas del Partido Demócrata, al celebrar sus primarias antes que Carolina del Sur.

El cierre de las urnas

Hubo 22 delegados en juego para los candidatos republicanos y las urnas cerraron a más tardar a las 20:00 horas. Si bien el total de delegados es relativamente pequeño, los resultados tendrán un impacto enorme en la carrera en el futuro.

Trump buscó repetir su victoria decisiva en los caucus de Iowa de la semana pasada, mientras que Haley esperaba cerrar la brecha y mantener su campaña a flote.

Haley dijo a la presentadora de “CBS Evening News”, Norah O’Donnell, que la nominación de Trump no es una conclusión inevitable.

“Esto no es una coronación. Esto es una elección. Está Iowa, está New Hampshire, está Carolina del Sur, está el Súper Martes”, dijo Haley. “No se puede dejar que uno o dos estados decidan esto. Hay que permitir que gran parte del país decida esto”.

Mientras tanto, en el lado demócrata, el Presidente Biden no apareció en la boleta electoral y no se otorgarán delegados según los resultados del martes. El Comité Nacional Demócrata castigó al estado por su decisión de mantener su estatus de primero en la nación, ya que el partido quería que Carolina del Sur ocupara el primer lugar en el ciclo demócrata de 2024. En cambio, la campaña de reelección del presidente ha instado a los demócratas a escribir en nombre de Biden.

Encuestas en las urnas

Las primeras encuestas a boca de urna entre los votantes republicanos de New Hampshire mostraron un electorado más moderado que los votantes que impulsaron a Trump a la victoria en el estado de Hawkeye.

Aproximadamente 1 de cada 3 votantes en las primarias del Partido Republicano en New Hampshire se describieron como moderados, en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 en Iowa.

Las encuestas mostraron que los votantes republicanos no están contentos con cómo van las cosas en el País.