Descarrilamiento de trenes en Adamuz deja al menos 7 muertos

El tren de Iryo se salió de la vía y cayó sobre la línea del Alvia, afectando los vagones seis y ocho de este último. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

El accidente involucró a un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Madrid, y un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario hacia Huelva.

Al menos siete personas murieron y 25 resultaron gravemente heridas este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, perteneciente a la provincia de Córdoba, España.

El Alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, quien acudió inmediatamente al lugar, describió el escenario como “dantesco”.

“He visto a un pasajero hecho un trapo. Llegamos los primeros y había un cuerpo cortado por la mitad. Pero no había luz, era de noche”, relató a El País.

Moreno precisó que el choque no fue frontal, sino lateral, y que vecinos y autoridades locales colaboran en el auxilio de los pasajeros.

Los servicios de emergencia y bomberos evacuaron a los pasajeros de ambos trenes y trasladaron a los heridos, mientras que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece suspendida.

El 112 andaluz ha movilizado cinco unidades móviles del 061, vehículos de apoyo logístico y cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se desplazó al centro de emergencias de Renfe H-24 en Atocha, Madrid, para seguir la situación, mientras el Presidente Pedro Sánchez informó en X que “el Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también manifestó su preocupación por el accidente ferroviario.

Un testigo que viajaba en uno de los trenes, el periodista de RTVE, Salvador Jiménez, relató que el vagón fue estremecido por un fuerte impacto similar a un “terremoto”, señaló El País.

Jiménez relató que los pasajeros tuvieron que utilizar martillos para abrir puertas y ventanas y salir del convoy, viviendo horas de incertidumbre mientras aguardaban ser trasladados en autocares.