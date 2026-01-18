Descarrilamiento de trenes en Adamuz, España, deja al menos 21 muertos

Al menos 21 personas murieron y 25 resultaron gravemente heridas este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, perteneciente a la provincia de Córdoba, España. El accidente involucró a un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga a las 18:40 horas con destino a Madrid, y un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario hacia Huelva. El tren de Iryo se salió de la vía y cayó sobre la línea del Alvia, afectando los vagones seis y ocho de este último. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

El Alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, quien acudió inmediatamente al lugar, describió el escenario como “dantesco”. “He visto a un pasajero hecho un trapo. Llegamos los primeros y había un cuerpo cortado por la mitad. Pero no había luz, era de noche”, relató a El País. Moreno precisó que el choque no fue frontal, sino lateral, y que vecinos y autoridades locales colaboran en el auxilio de los pasajeros. Los servicios de emergencia y bomberos evacuaron a los pasajeros de ambos trenes y trasladaron a los heridos, mientras que la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece suspendida.