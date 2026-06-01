$!Descubren túnel fronterizo bajo tienda en San Diego, con una tonelada de cocaína valuada en Dls. 45 millones

Una investigación federal de meses encabezada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) derivó en el descubrimiento de un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo y en cargos penales contra cuatro personas acusadas de conspirar para distribuir más de una tonelada de cocaína con un valor estimado de 45 millones de dólares, según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
El pasadizo subterráneo, que conecta Tijuana, Baja California, con una supuesta tienda minorista ubicada cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa conocida como “Buy 4 Less”, tiene una longitud estimada de mil 933 pies (aproximadamente 589 metros), una profundidad de 55 pies y una altura de 4.5 pies, y cuenta con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad.
Los acusados son Gregorio Epifanio Hernandez Lopez, de San Diego, California; Brandon Escalante Sandoval, de México; Jose Jimenez, de San Diego, California; y Antonio Cortez, de México.
Hernandez Lopez enfrenta cargos por conspiración para el uso de un túnel transfronterizo y conspiración para importar sustancias controladas; todos enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas.
Según la denuncia federal, investigadores de la Fuerza de Tarea de Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional mantuvieron vigilancia regular sobre el almacén de Buy 4 Less desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 debido a actividad sospechosa detectada en ese lugar.
En diciembre de 2025, un nuevo grupo de aproximadamente siete u ocho presuntos “empleados” comenzó a ser visto con regularidad en las inmediaciones del establecimiento, entre ellos el acusado Hernandez Lopez, a quien los agentes observaron en el lugar a partir de enero de 2026.
Los presuntos “empleados” realizaban actividades inusuales, como transportar grandes cantidades de maletas desde el interior de la tienda hacia vehículos, o cruzarlas a pie hacia México.
Debido a que las maletas aparentaban estar vacías según la forma en que eran manipuladas, las autoridades decidieron no intervenir en ese momento.
El 29 de mayo, mientras se realizaba vigilancia sobre Buy 4 Less, agentes observaron a un hombre cargar tres objetos grandes y pesados en una camioneta blanca que partió del establecimiento y se estacionó cerca de un taller mecánico ubicado en el número 923½ de Coolidge Avenue.
Un hombre en bicicleta, identificado posteriormente como Brandon Escalante Sandoval, fue visto realizando contravigilancia en el área.
Escalante Sandoval se acercó a la camioneta, recuperó las llaves del vehículo que estaban ocultas en el área del tapón de gasolina, se subió al vehículo y lo reversó hacia el interior de 923½ Coolidge Avenue.
Agentes observaron que la camioneta quedó alineada con otra camioneta blanca, con las puertas traseras de ambas abiertas. Posteriormente, un camión blanco de plataforma ingresó al mismo sitio, y personas procedieron a retirar tres congeladores profundos de la primera camioneta para colocarlos en la cama del camión y cargarlos con paquetes.
Tras cargar los paquetes, el camión salió de 923½ Coolidge Avenue y se estacionó a corta distancia.
Escalante Sandoval bajó del camión, tomó su bicicleta de la cama del vehículo y abandonó el área.
Otro hombre, identificado como Jose Jimenez, tomó las llaves y se alejó conduciendo el camión.
Elementos del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego realizaron una parada vehicular al camión y un perro policía alertó sobre la presencia de sustancias controladas.
Casi simultáneamente, agentes que vigilaban Buy 4 Less observaron a dos hombres no identificados sacar cajas pesadas de la tienda y cargarlas en un segundo camión, que fue conducido por Hernandez Lopez.
Ese vehículo también fue detenido por el Sheriff y un perro policía alertó sobre la presencia de sustancias controladas.
De igual manera, el Sheriff detuvo la segunda camioneta blanca, conducida por Antonio Cortez, en 923½ Coolidge Avenue, donde también se obtuvo una alerta positiva del can detector.
Las inspecciones de los vehículos arrojaron el siguiente resultado: 173 paquetes en el camión detenido cerca de 923½ Coolidge Avenue, con un peso aproximado total de 286.20 kilogramos; 423 paquetes en el camión detenido cerca de Buy 4 Less, con un peso de 469.40 kilogramos; y 255 paquetes en la camioneta detenida cerca de 923½ Coolidge Avenue, con un peso aproximado de 274 kilogramos.
Los paquetes contenían una sustancia que en pruebas de campo resultó positiva para cocaína, con un peso total aproximado de mil 029.60 kilogramos —más de una tonelada.
Tras el decomiso del 29 de mayo, un Juez federal autorizó órdenes de cateo en Buy 4 Less y en 923½ Coolidge Avenue.
En el interior de la tienda, agentes hallaron la salida del túnel subterráneo, oculta bajo el piso de un cuarto de almacenamiento, y a la que se accedía mediante un sofisticado elevador hidráulico.
El túnel tiene aproximadamente 55 pies de profundidad y se extiende alrededor de mil 064 pies desde su punto de salida en Buy 4 Less hasta la frontera internacional México-Estados Unidos, desde donde se estima que continúa aproximadamente 800 pies adicionales hasta su punto de entrada en territorio mexicano.
Las autoridades vincularon la operación al Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Esta investigación y el decomiso representan un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación. El descubrimiento y desmantelamiento de este sofisticado túnel transfronterizo, junto con el decomiso de más de una tonelada de cocaína, subrayan el compromiso y la colaboración de las Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional”, señaló Kevin Murphy, agente especial en jefe interino de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego.
“Las organizaciones criminales continúan buscando formas de explotar nuestra frontera, pero subestiman la determinación de los hombres y mujeres que la protegen”, afirmó Justin De La Torre, agente jefe del Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
“El descubrimiento de este túnel es un testimonio de nuestras sólidas asociaciones y el inquebrantable compromiso del orden público a ambos lados de la frontera”.
Desde 1993, se han descubierto 99 pasajes subterráneos en el Distrito Sur de California, de los cuales 28 fueron clasificados como sofisticados.
El último túnel operativo descubierto en esa jurisdicción data de 2022.
Los acusados tienen programada su comparecencia ante la Jueza federal Valerie E. Torres.
El caso es procesado por los fiscales adjuntos de Estados Unidos Michael Deshong y Jordan Arakawa.
Los cuatro imputados enfrentan penas máximas de cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares por los cargos más graves.