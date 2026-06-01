$!Descubren túnel fronterizo bajo tienda en San Diego, con una tonelada de cocaína valuada en Dls. 45 millones

Una investigación federal de meses encabezada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) derivó en el descubrimiento de un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo y en cargos penales contra cuatro personas acusadas de conspirar para distribuir más de una tonelada de cocaína con un valor estimado de 45 millones de dólares, según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

El pasadizo subterráneo, que conecta Tijuana, Baja California, con una supuesta tienda minorista ubicada cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa conocida como “Buy 4 Less”, tiene una longitud estimada de mil 933 pies (aproximadamente 589 metros), una profundidad de 55 pies y una altura de 4.5 pies, y cuenta con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad.

Los acusados son Gregorio Epifanio Hernandez Lopez, de San Diego, California; Brandon Escalante Sandoval, de México; Jose Jimenez, de San Diego, California; y Antonio Cortez, de México.

Hernandez Lopez enfrenta cargos por conspiración para el uso de un túnel transfronterizo y conspiración para importar sustancias controladas; todos enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas.

Según la denuncia federal, investigadores de la Fuerza de Tarea de Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional mantuvieron vigilancia regular sobre el almacén de Buy 4 Less desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026 debido a actividad sospechosa detectada en ese lugar.

En diciembre de 2025, un nuevo grupo de aproximadamente siete u ocho presuntos “empleados” comenzó a ser visto con regularidad en las inmediaciones del establecimiento, entre ellos el acusado Hernandez Lopez, a quien los agentes observaron en el lugar a partir de enero de 2026.

Los presuntos “empleados” realizaban actividades inusuales, como transportar grandes cantidades de maletas desde el interior de la tienda hacia vehículos, o cruzarlas a pie hacia México.

Debido a que las maletas aparentaban estar vacías según la forma en que eran manipuladas, las autoridades decidieron no intervenir en ese momento.

El 29 de mayo, mientras se realizaba vigilancia sobre Buy 4 Less, agentes observaron a un hombre cargar tres objetos grandes y pesados en una camioneta blanca que partió del establecimiento y se estacionó cerca de un taller mecánico ubicado en el número 923½ de Coolidge Avenue.

Un hombre en bicicleta, identificado posteriormente como Brandon Escalante Sandoval, fue visto realizando contravigilancia en el área.

Escalante Sandoval se acercó a la camioneta, recuperó las llaves del vehículo que estaban ocultas en el área del tapón de gasolina, se subió al vehículo y lo reversó hacia el interior de 923½ Coolidge Avenue.

Agentes observaron que la camioneta quedó alineada con otra camioneta blanca, con las puertas traseras de ambas abiertas. Posteriormente, un camión blanco de plataforma ingresó al mismo sitio, y personas procedieron a retirar tres congeladores profundos de la primera camioneta para colocarlos en la cama del camión y cargarlos con paquetes.