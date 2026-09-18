Desde 2024, 1 de cada 3 instituciones que defienden los derechos de las mujeres ha sido debilitada o recortada

Durante décadas, los países han creado ministerios, oficinas y otras instituciones para impulsar los derechos de las mujeres y convertir los compromisos de igualdad en leyes, presupuestos y políticas públicas. Pero muchas de esas estructuras están ahora perdiendo fuerza. Una de cada tres ha visto reducido su poder institucional en apenas dos años, según un nuevo informe de Naciones Unidas*. En algunos casos, eso significa menos personal; en otros, menor influencia en las decisiones del Gobierno, la desaparición de unidades especializadas, una rebaja de su categoría institucional o el traslado de sus funciones a otros organismos. Cerca de una cuarta parte también ha sufrido recortes presupuestarios y un 9 por ciento ha perdido el control de su propio presupuesto. “Esto me hizo detenerme en seco”, dijo este jueves Sarah Hendricks, directora de Políticas, Programas y División Intergubernamental de ONU Mujeres, al presentar los datos en la sede la ONU en Nueva York. Para Hendricks, el deterioro no puede separarse de un retroceso político más amplio en materia de igualdad. “Estamos viendo cómo se desmantelan las instituciones, la financiación y los movimientos que fueron creados para promover los derechos de las mujeres”, señaló.

Activistas asisten a una marcha contra la violencia de género en Ecuador. ( )



Menos dinero, menos capacidad para actuar La pérdida de influencia viene acompañada de menos recursos. La ayuda bilateral destinada a programas que incluyen objetivos de igualdad de género cayó un 13 por ciento entre 2023 y 2024. Los fondos dirigidos específicamente a organizaciones de derechos de las mujeres disminuyeron todavía más: un 28 por ciento. Los recortes se sienten también dentro de Naciones Unidas. El 42 por ciento de sus entidades informa de un debilitamiento, real o previsto, de sus esfuerzos por la igualdad de género debido a la crisis de financiación. Una encuesta entre 855 organizaciones dirigidas por mujeres o dedicadas a sus derechos en 52 países y contextos afectados por crisis reveló que el 88 por ciento ya no podía responder a todas las necesidades. Cerca de un millón de mujeres y niñas dejaron de recibir servicios que antes tenían disponibles. Casi la mitad de las organizaciones contaba con fondos para seis meses o menos y dos de cada cinco consideraban posible tener que suspender sus actividades o cerrar.

En México las mujeres exigen el alto a la violencia feminicida. ( )



‘Dar asientos’ no necesariamente significa compartir el poder El informe pone el foco no sólo en cuántas mujeres llegan a las instituciones, sino en cuánto poder ejercen una vez dentro. Seis de cada siete países están actualmente dirigidos por hombres y las mujeres ocupan alrededor del 22 por ciento de los puestos ministeriales en el mundo, una proporción que incluso ha disminuido durante los últimos dos años. Y cuando consiguen entrar en los gobiernos, no necesariamente acceden a los puestos donde se concentran las decisiones económicas y de seguridad: casi 9 de cada 10 ministros de defensa son hombres, al igual que más de 8 de cada 10 responsables de finanzas. “El mundo se ha vuelto mucho mejor dando asientos a las mujeres, pero sigue fallando a la hora de garantizar que tengan poder”, resumió Hendricks. La desigualdad se extiende al sector privado. Las mujeres ocupan apenas el 5.8 por ciento de los puestos de dirección ejecutiva de las empresas que cotizan en bolsa y una cuarta parte de los asientos en sus juntas directivas.

Se necesita acción colectiva para alcanzar la igualdad de género. ( )



El precio de intentar llegar Para muchas mujeres, las barreras aparecen antes incluso de alcanzar esos espacios porque presentarse a unas elecciones puede costar, en algunos países, más de cien veces el ingreso medio por habitante. Y quienes consiguen superar esa barrera económica se enfrentan con frecuencia a otra: la violencia. Datos de 13 países muestran que 8 de cada 10 candidatas al parlamento y 6 de cada 10 aspirantes a gobiernos locales sufren violencia psicológica, sexual, económica o física durante las campañas. Durante la rueda de prensa, Hendricks insistió en que esas agresiones no son un problema separado de la falta de representación. “Las mujeres están pagando un precio por buscar el poder”, afirmó. El informe apunta también a una herramienta que ha mostrado resultados: las cuotas electorales. En los países con sistemas ambiciosos y bien diseñados, las mujeres ocupan 16 puntos porcentuales más de escaños parlamentarios y 17 puntos más de puestos en gobiernos locales que en aquellos sin esas medidas.

Miembros del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres Indígenas en El Salvador, con el apoyo de ONU-Mujeres. ( )