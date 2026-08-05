Desmantelan en España rama del CJNG que traficaba metanfetamina desde México

La investigación se inició a principios de junio de 2026, a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por las autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, en el marco de unas pesquisas seguidas contra una organización dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa.

El operativo permitió además desmantelar toda la infraestructura logística del entramado en territorio español, incluido un laboratorio clandestino donde los integrantes recuperaban el estupefaciente previamente diluido en mercancía legal.

La organización criminal introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina camufladas en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla, en uno de los mayores aseguramientos de esta sustancia realizadas hasta la fecha en España y en Europa.

Agentes de la Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia, desarticularon una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico internacional de metanfetamina, tras detectar un cargamento de aroma artificial de vainilla procedente de México que transportaba la droga disuelta, según un comunicado difundido este 5 de agosto.

Durante esas indagatorias, las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México con destino final España, que transportaba cerca de 12 mil 700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Desde la entrada del contenedor en territorio español, las gestiones policiales permitieron determinar que el cargamento llevaba disuelta una gran cantidad de droga, además de conocer los movimientos de la mercancía y de las personas implicadas en su recepción.

La mercancía se almacenó inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados retiraron una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada.

Posteriormente, parte de esa mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, y finalmente llegó a una finca aislada situada en la provincia de Lleida.

Las investigaciones constataron que esa última ubicación había sido acondicionada como un laboratorio clandestino, donde los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización, con el propósito de obtener metanfetamina cristalizada para su posterior distribución.

Según la Policía Nacional, se trata de uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de esta droga localizados en Europa hasta el momento.

Paralelamente, los investigadores identificaron a los distintos miembros de la organización y las funciones que desempeñaban dentro del entramado criminal, desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta las labores de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Una vez constatado que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la metanfetamina, se ejecutó un operativo simultáneo en distintas ubicaciones que culminó con la detención de los principales responsables y el desmantelamiento de toda la infraestructura utilizada para la recepción, almacenamiento, transporte y transformación de la droga.

El 10 de julio pasado se realizaron siete entradas y registros en Barcelona (5), Lleida (1) y Tarragona (1), donde se localizó un laboratorio clandestino plenamente operativo y en funcionamiento. En los cateos fueron intervenidos 2 mil 400 kilogramos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilogramos se encontraban ocultos en vainilla líquida; seis vehículos, casi 4 mil 500 euros, instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, así como numerosos dispositivos electrónicos.

En total fueron detenidas 13 personas, distribuidas en Lleida (5), Barcelona (4) y Tarragona (4), quienes pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y de delito contra la salud pública. Un juez decretó el ingreso en prisión de 12 de ellas.