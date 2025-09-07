$!Desmantelan laboratorio de metanfetamina en Polonia; hay dos mexicanos detenidos

En Polonia, un operativo policial desmanteló un laboratorio clandestino de drogas y derivó en la detención de tres hombres, entre ellos dos mexicanos, quienes, según las autoridades, supervisaban la producción de metanfetamina y están vinculados a “uno de los cárteles más grandes de Norteamérica”, sin que se haya precisado el nombre de la organización criminal. En un comunicado del 5 de septiembre, la Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia (CBŚP) informó que llevó la redada en el condado de Świecie, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania, con el apoyo de agentes antiterroristas y la Policía Estatal Polaca (SPKP) de Bydgoszcz.

Las autoridades localizaron un laboratorio profesional de drogas en el lugar. Durante la intervención, se aseguraron más de 300 litros de metanfetamina líquida y BMK, además de casi 3 toneladas de sustancias químicas utilizadas para la producción de la droga. Un dictamen preliminar de expertos fisicoquímicos y toxicológicos, sigue el comunicado, indica que los productos incautados podrían haberse empleado para producir al menos 330 kilogramos de metanfetamina terminada, con un valor estimado en el mercado negro de 6 millones de zlotys (30 millones 973 mil 500 pesos).