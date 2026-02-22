$!Despliega operativo Ejército de Guatemala por violencia en México

El Ejército de Guatemala en el marco de la Operación Cinturón de Fuego, y por la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, incrementó las operaciones de monitoreo, control, patrullajes y vigilancia en sectores estratégicos de la zona fronteriza con México.

Asimismo indicó que se mantienen activos los canales de comunicación y coordinación don la Secretaría de la Defensa Nacional de México como parte del operativo de cooperación en seguridad y defensa.