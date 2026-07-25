Destituyen al fiscal de la Corte Penal Internacional que pidió el arresto de Putin y Netanyahu, por conducta sexual inapropiada

Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional destituyeron a su Fiscal Jefe, Karim Khan, tras un procedimiento disciplinario por conducta sexual inapropiada, en una sesión de emergencia celebrada el viernes en la Sede de la ONU en Nueva York.

La decisión fue tomada por mayoría simple durante una votación a puerta cerrada entre los 125 miembros de la Asamblea de los Estados parte para destituir Khan, a quien los Estados miembros habían elegido en 2021 para un mandato de nueve años como Fiscal del tribunal.

“La Asamblea ha decidido por una mayoría de 82 Estado Parte que (...) el Fiscal Karim Khan cometió una conducta e infracción grave de sus deberes (...) y (lo) destituye de su cargo”, anunció el presidente de la Asamblea, haciendo un llamamiento a la dignidad y la privacidad de todos los implicados.

A petición de Khan, la CPI, que tiene un acuerdo de cooperación con la ONU, ha emitido varias órdenes de arresto de alto perfil en los últimos años, incluidas la del Presidente ruso, Vladimir Putin, en 2023, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el “traslado ilegal” de niños de la Ucrania ocupada, y la del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 2024, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Los jueces y magistrados de la Corte se encuentran bajo sanciones de Estados Unidos emitidas tras las órdenes de arresto de Netanyahu y el ex Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ex Ministro de Defensa de Israel, a quien también acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

La noticia de la destitución de Khan coincide con el anuncio de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma, tratado por el que se creó la Corte, según ha anunciado su Canciller, Félix Plasencia.

El Ministro señaló que la decisión fue comunicada al Secretario General de la ONU por Delcy Rodríguez, quien sustituyó a Nicolás Maduro, removido del cargo tras un intervención militar de Estados Unidos en el país.

La Asamblea de la CPI deberá elegir a un nuevo fiscal en breve.



Condenas y limitaciones

Desde su creación en 2002 por el histórico Estatuto de Roma, la CPI ha establecido estándares internacionales para juzgar los crímenes más graves del mundo, con siete condenas y una lista actual de 34 casos.

El tribunal no puede realizar arrestos sin el apoyo de los Estados, en particular de sus 125 miembros.

No todas las naciones se han adherido, entre ellas Israel y Estados Unidos, que firmaron el Estatuto de Roma en 2000 pero aún no lo han ratificado.



Cronología de las denuncias por conducta sexual inapropiada

Las denuncias por mala conducta contra Khan se presentaron en 2024.

• En noviembre de 2024, la CPI solicitó una investigación externa por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS).

• En mayo de 2025, Khan anunció una excedencia en espera de la investigación de la OIOS, mientras los fiscales adjuntos de la CPI asumían el liderazgo de la Fiscalía.

• En marzo de 2026, la Asamblea recibió las conclusiones de un panel de expertos judiciales.

• En junio, una evaluación de la Oficina de la Asamblea de la CPI se basó en el informe de la OIOS, las pruebas subyacentes, el asesoramiento del panel de expertos judiciales y las presentaciones escritas.

• En su reunión del 8 de junio, la Oficina, por mayoría cualificada, remitió el procedimiento disciplinario a la Asamblea, decidió suspender al fiscal de sus funciones con efecto inmediato en espera de una decisión final y acordó convocar una sesión especial.



¿Qué es la Corte Penal Internacional?

La Corte es un tribunal penal que puede incoar causas contra personas por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Creada pensando en los “millones de niños, mujeres y hombres” que “han sido víctimas de atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad”, es el primer tribunal penal internacional permanente, basado en un tratado, que investiga y enjuicia a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y crímenes de agresión.

El tribunal no sustituye a los tribunales nacionales. Es un tribunal de última instancia. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de investigar, juzgar y castigar a los autores de los delitos más graves.