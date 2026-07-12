Detienen en Argentina a mexicano señalado por narcotráfico en EU

“La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”, agregó.

“Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, traficante mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”, informó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional argentina.

Elementos de seguridad de Argentina detuvieron a Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, mexicano señalado por narcotráfico y buscado por Estados Unidos. Contaba con una orden de captura internacional emitido por la Interpol.

En un comunicado, el ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que fue esa dependencia la que coordinó el operativo que culminó en la aprehensión.

Señaló que mediante tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, la SIDE detectó el ingreso al país del prófugo y, tras verificar con las autoridades estadounidenses la vigencia del requerimiento judicial, dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina.

“Con la información suministrada por la SIDE, la Policía Federal Argentina localizó y detuvo al prófugo en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero”.

Según autoridades, Aguirre Covarrubias era requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016.

Tras recuperar la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo.

“La detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional. El detenido quedó a disposición de la Justicia argentina mientras se sustancia el correspondiente proceso de extradición hacia los Estados Unidos”, detalló la Secretaría de Inteligencia de Estado.