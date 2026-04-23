$!Detienen en California a 25 presuntos miembros de la Mafia Mexicana en operativo ‘Paraíso de Gánsteres’

Un operativo coordinado por el FBI, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) y la DEA derivó en la detención de 25 presuntos integrantes y asociados de la Mafia Mexicana en el condado de Orange, California, acusados de secuestro, extorsión, narcotráfico, homicidio y operación de apuestas ilegales dentro de una red criminal que operaba incluso desde prisión. De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, las detenciones se realizaron este jueves como parte de tres acusaciones federales que imputan a los detenidos por “cometer decenas de delitos en el condado de Orange”, entre ellos tráfico de fentanilo y metanfetamina, así como el asesinato de una víctima en 2025 en un motel de Anaheim controlado por la pandilla. Las autoridades indicaron que los detenidos enfrentarán procesos judiciales en tribunales federales de Santa Ana y Los Ángeles. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir penas de décadas de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte en algunos casos.

Estructura criminal y liderazgo desde prisión Entre los detenidos se encuentran Jaime Alvarado, Karina Cesena y Mario Flores, identificados como presuntos operadores de alto nivel dentro de la estructura criminal. Asimismo, autoridades informaron que otros miembros de alto rango, como Luis Cárdenas y José Antonio Ochoa Madrigal, ya se encuentran bajo custodia estatal y serán procesados en las próximas semanas. Según la acusación principal, que incluye 66 cargos, la organización operó entre junio de 2024 y abril de 2026 bajo el liderazgo de Cárdenas, quien dirigía las actividades ilícitas desde prisión mediante el uso de aplicaciones de mensajería cifrada en teléfonos celulares de contrabando. Desde ahí, ordenaba secuestros, agresiones y otras acciones violentas ejecutadas por sus subordinados. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la Mafia Mexicana es una organización criminal altamente poderosa que controla pandillas, dirige delitos desde prisión y domina economías ilícitas en el sur de California. Violencia, narcotráfico y control territorial El comunicado detalla que la red criminal controlaba el tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, además de gestionar negocios de apuestas ilegales en centros comerciales y residencias privadas. La organización también imponía “impuestos exorbitantes” y utilizaba la violencia para mantener el control de estas operaciones. Las autoridades vinculan a varios de los acusados con hechos específicos, como el asesinato ocurrido el 3 de febrero de 2025 en el motel Akua Inn de Anaheim, presuntamente cometido para ascender dentro de la organización. También se documentó un secuestro y agresión ordenados en marzo de ese mismo año contra una persona que trabajaba en una red de explotación sexual. Durante la investigación, las fuerzas del orden incautaron cuatro kilogramos de fentanilo, 54.4 kilogramos de metanfetamina, heroína, cocaína, 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo, evidenciando la magnitud de la operación criminal.