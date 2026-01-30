Detienen en Houston a hombre buscado por crimen organizado en México

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Houston detuvieron a Carlos Federico Valenzuela Cadena, de 63 años, buscado en México por presunto crimen organizado, fraude y extorsión.

La dependencia estadounidense señaló que será entregado a autoridades mexicanas.

La captura se realizó como parte de las operaciones de la Oficina de Detención y Deportación de ICE.

Este tipo de acciones, dijo, refuerzan la postura de Estados Unidos de no permitir que su territorio sea utilizado como santuario por prófugos de la justicia internacional.

“Estados Unidos no es un refugio seguro para aquellos que huyen de la justicia”, señaló la agencia federal.

Confirmó que Valenzuela Cadena será entregado a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos que se le imputan.

Los cargos específicos por los que se le busca en México incluyen participación en crimen organizado, fraude y extorsión.

La detención de Carlos Federico Valenzuela Cadena destaca la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos países en la persecución de individuos acusados de delitos graves.

Su entrega a México se realizará conforme a los protocolos establecidos para casos de fugitivos internacionales.