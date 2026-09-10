Detienen en Inglaterra a cinco mexicanos, entre ellos cuatro de Culiacán, en un laboratorio de metanfetamina

Cinco ciudadanos mexicanos, cuatro de ellos originarios de Sinaloa, y uno más de Michoacán, fueron detenidos en Reino Unido el 13 de agosto, señalados de integrar un grupo delictivo dedicado a la producción de metanfetamina en un laboratorio clandestino instalado en una zona agrícola remota cercana a Furnace End, en el condado de Warwickshire, Inglaterra.

Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), los cinco hombres fueron capturados luego de una investigación que permitió ubicar el inmueble donde operaba el centro de producción de drogas sintéticas.

Los detalles del caso fueron difundidos de manera reciente por las autoridades británicas.

Los imputados fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años, originario de Michoacán; Víctora Ramírez, de 47 años; Fausto Beltrán, de 33 años; Lioncio Moso Borja, de 37 años, y José Núñez Angulo, de 44 años, estos cuatro últimos procedentes de Culiacán.

Los cinco comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde se les imputaron cargos por conspiración para la fabricación de metanfetamina, sustancia clasificada como droga de clase A en la legislación británica.

Los implicados quedaron en prisión preventiva y deberán presentarse el 10 de septiembre de 2026 ante el Tribunal de Corona de Warwickshire para la continuación del proceso legal.

Las indagatorias preliminares de la NCA apuntan a que los detenidos operaban como piezas de una red internacional dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas, con capacidad para instalar infraestructura de manufactura fuera del territorio mexicano.

El caso se suma a una operación registrada en julio de 2026, cuando la Policía Nacional de España desmanteló una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación especializada en el tráfico de estupefacientes.

En esa intervención, las autoridades españolas catearon un laboratorio clandestino en la provincia de Lleida y realizaron operativos simultáneos en Barcelona y Tarragona.

El saldo de aquella operación fue de 13 personas detenidas y el aseguramiento de más de dos toneladas de droga, que ingresaba al continente europeo disuelta en cargamentos de aroma líquido de vainilla procedentes de México.

Entre los arrestados en territorio español figuraban siete ciudadanos mexicanos: cinco de la zona metropolitana de Guadalajara y dos originarios de Sinaloa.

La detención en Warwickshire confirma el desplazamiento de la producción de drogas sintéticas mexicanas hacia territorio europeo, una modalidad que reduce los riesgos del trasiego transatlántico de producto terminado y acerca la manufactura a los mercados de consumo.