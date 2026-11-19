El empresario gasolinero de Coahuila, Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”,fue detenido en Madrid, España, por elementos de la Policía Nacional, según información difundida este jueves 19 de noviembre.

La aprehensión se habría ejecutado a solicitud de una autoridad judicial de Estados Unidos y sería la segunda que enfrenta el empresario en territorio español.

Según trascendió en el diario Reforma, la captura podría estar relacionada con el operativo que autoridades federales estadounidenses desplegaron a finales de octubre de 2026 en Eagle Pass, Texas, donde aprehendieron al empresario del transporte Julio Rodolfo González, señalado como presunto responsable del “huachicol hormiga” de diésel en la frontera de esa ciudad con Piedras Negras, Coahuila.

Muñoz Luévano ha sido investigado en Estados Unidos y en España por lavado de dinero, narcotráfico y huachicol.

Hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial de las autoridades españolas ni estadounidenses que confirme la detención, su fecha exacta ni los cargos que se le imputarían.

El antecedente directo ocurrió en marzo de 2016, cuando policías españoles detuvieron a “El Mono” en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, que lo señalaba como presunto operador financiero del Cártel de Los Zetas en Europa.

El empresario permaneció dos años preso en España y después fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero.

Tras alcanzar un acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, quedó en libertad y regresó a México.

En mayo de 2025, policías estatales de Coahuila detuvieron a Muñoz Luévano en Torreón, acusado de posesión de narcóticos en cantidad de uso personal, un proceso que continuó sin prisión preventiva.

El empresario construyó su actividad en torno a la distribución y venta de combustible en la región lagunera y en otros puntos del estado, negocio que las investigaciones abiertas en su contra han vinculado con el trasiego ilícito de hidrocarburos.

De confirmarse la detención en Madrid, correspondería a la justicia española resolver una eventual solicitud de entrega a Estados Unidos.