Detienen en Miami a empresario mexicano acusado de matar a su madre

Stefano Cremasco-Cicero, empresario mexicano de ascendencia argentina, de 36 años e hijo del propietario del Grupo Cambalache, fue detenido en Miami, Florida, acusado de matar a puñaladas a su madre, quien había viajado desde México para visitarlo.

El asesinato ocurrió el 3 de septiembre pasado en un departamento del piso 47 del complejo Solitair Brickell.

Según información publicada por el diario El Nuevo Herald, agentes de la Policía respondieron a una llamada de auxilio cerca de las 05:00 horas y encontraron a Cremasco-Cicero en el vestíbulo del edificio con la ropa, las manos y los zapatos manchados de sangre.

“Me estaba defendiendo”, declaró el detenido ante las autoridades, según el mismo medio.

Dentro del departamento, los agentes localizaron cuchillos de cocina con restos de sangre, prendas manchadas y botellas de vino rotas. Las grabaciones de las cámaras del edificio mostraron que la víctima y el acusado regresaron solos al inmueble a las 22:32 horas del 2 de septiembre.

A las 04:26 horas del día 3, Cremasco-Cicero descendió por el elevador con un cuchillo y ropa manchada. Después de cambiarse de camisa y salir brevemente a la calle, regresó al vestíbulo y pidió a una repartidora de comida que llamara al número de emergencias 911.

La esposa del acusado, quien se encontraba en Francia al momento de los hechos, confirmó a la Policía que la víctima había viajado recientemente desde México para hospedarse con su hijo. Asimismo, señaló que la relación entre ambos era distante desde el divorcio de los padres del detenido.

Cremasco-Cicero permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, en el condado de Miami-Dade, bajo el cargo de asesinato en segundo grado. También enfrenta una retención migratoria, ya que residía en Estados Unidos con una visa de inversionista.

El acusado se desempeñaba como gerente de operaciones en EU del Grupo Orfano, firma que en mayo de 2026 inauguró el restaurante 1986 Steak House en Coconut Grove, Miami.

Cremasco-Cicero es hijo de Oscar Daniel Cremasco Scattolini, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, propietario del Grupo Cambalache, cadena de restaurantes de cocina argentina que opera en México desde 1986 y que también está vinculada al restaurante Puerto Madero.

El proceso penal contra Cremasco-Cicero continuará ante las autoridades judiciales de Florida, mientras su situación migratoria permanecerá sujeta a la retención impuesta por las autoridades federales estadounidenses.