Detienen en Montreal a esposa de integrante del Cártel de Sinaloa

Diana Lorena Toro Díaz, de 44 años, esposa de Alejandro Flores Cacho —señalado por EU como el principal lavador del Cártel de Sinaloa (CDS)— fue detenida a finales de abril de 2026 en Montreal, Canadá, luego de que autoridades migratorias la interceptaran en la provincia de Quebec cuando intentaba ingresar al país bajo una identidad falsa.

Según reportes de medios canadienses, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá detuvo a Toro Díaz en el Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau. La mujer, también señalada como presunta operadora financiera del CDS, se encuentra recluida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, a la espera de una resolución de la Junta de Inmigración y Refugiados de ese país.

La cadena de noticias TVA Nouvelles informó que “esta persona llegó al Aeropuerto Internacional de Montreal-Trudeau utilizando presuntamente una identidad falsa”. El diario The Suburban señaló que no se han hecho públicos los métodos empleados para evadir los controles migratorios, aunque precisó que “se cree que intentó entrar en Canadá bajo un nombre falso, lo que suscita la preocupación por el uso de documentos de viaje fraudulentos por parte de las redes criminales transnacionales”. Según el Journal de Montreal, esta no habría sido la primera ocasión en que Toro Díaz visitó la región con documentos apócrifos.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades canadienses no habían determinado oficialmente si la detenida enfrentará cargos en ese país o será objeto de un proceso de extradición hacia EU.

El caso tiene antecedentes directos en octubre de 2010, cuando el Departamento del Tesoro de EU incluyó en su lista negra de cabecillas del narcotráfico —bajo la Ley de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero, conocida como “Ley Kingpin”— a una amplia red de lavado de dinero y transporte del CDS encabezada por Alejandro Flores Cacho, también identificado con los alias “Alejandro Bolaños Cacho” y “Abel Robles Valdez”. En esa designación, Toro Díaz quedó también señalada como integrante de la red. La medida conllevó el congelamiento de todos los activos que las empresas y personas vinculadas pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de transacciones con dichas compañías.

Según la misma designación del Departamento del Tesoro, Flores Cacho fue identificado como el artífice de una estructura que operaba al menos 12 empresas y 16 individuos ligados a los entonces líderes del CDS, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ambos actualmente presos en EU. Entre los negocios enlistados figuran restaurantes, aerolíneas, un rancho, empresas agrícolas y un club deportivo.

Flores Cacho, quien se inició como piloto del CDS, es buscado desde mayo de 2008 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas, donde se estableció que traficaba narcóticos desde Colombia hacia México. En la misma red también está señalado su hermano Javier Flores Cacho.