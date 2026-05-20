Detienen en Nigeria a tres mexicanos por operar mega laboratorio de metanfetamina

La Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA) de Nigeria desmanteló este 20 de mayo el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande jamás descubierto en ese país y detuvo a 10 sospechosos, entre ellos tres ciudadanos mexicanos trasladados específicamente para fabricar la droga.

La operación reveló un “sindicato transnacional” que operaba en conjunto entre un cártel nigeriano y sus contrapartes mexicanas.

Se ejecutó en una granja remota ubicada en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, donde el laboratorio estaba oculto en un bosque. De manera simultánea, otro equipo táctico allanó la residencia del presunto cabecilla del cártel en Lagos, donde fue arrestado.

En ese mismo domicilio fueron hallados los pasaportes y teléfonos celulares de los tres ciudadanos mexicanos detenidos. En una segunda residencia de lujo fue arrestado otro miembro de la organización, y un tercero fue capturado en un inmueble utilizado como escondite por la red criminal.

En dos casas ubicadas en un barrio exclusivo de Lagos se recuperaron 2.4 toneladas de materiales químicos, incluyendo metanfetamina altamente tóxica, volátil y cristalizada, valuada en 362 millones 922 mil dólares. Los tres mexicanos detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix, de 46 años; Jesús López Valles, de 40 años; y Juan Carlos Torrero, de 51 años.

“Hemos desmantelado con éxito un sofisticado sindicato transnacional de producción de metanfetamina dirigido conjuntamente por un cártel de drogas nigeriano y sus contrapartes mexicanas”, afirmó Buba Marwa, presidente de la NDLEA, en un comunicado.

Marwa precisó que los ciudadanos mexicanos fueron llevados a Nigeria con el propósito específico de instalar y operar el laboratorio.

“El capo de la droga fue acorralado y arrestado. Un minucioso registro de su domicilio permitió recuperar los pasaportes internacionales y los teléfonos móviles de los tres cocineros mexicanos detenidos, lo que lo vincula directamente con la importación y el control de los delincuentes extranjeros”, declaró.

El presidente de la NDLEA advirtió sobre la tendencia creciente de los cárteles locales a reclutar especialistas extranjeros para instalar fábricas de producción en zonas rurales.

“Que quede claro que, por muy escondido que estés en la maleza, por muy segura que sea tu propiedad privada, la NDLEA te cazará, desmantelará tus redes y se apoderará de tu riqueza ilegal”, señaló en el comunicado.

Los arrestos en Nigeria coincidieron con una advertencia ante el Congreso de Estados Unidos emitida por el general Dagvin Anderson, comandante del Comando de África, quien alertó sobre la presencia creciente de cárteles mexicanos en el continente africano.

“En los últimos 14 ó 18 meses, hemos ayudado o al menos alertado a muchas naciones sobre actividades de narcotráfico y laboratorios en sus países. En este tiempo, entre 11 y 12 de los laboratorios de drogas interceptados contaban con miembros de cárteles mexicanos en sus instalaciones”, afirmó el general Anderson.

Añadió que los cárteles mexicanos producen y trafican drogas por toda África, con destino principal en Medio Oriente y Europa, aunque con señales de que el producto también se redirige hacia Estados Unidos.

“Como estamos aplicando presión en la frontera sur están encontrando otros medios para traer esas drogas a nuestra nación”, expuso.

Nigeria ha sido considerada desde hace tiempo un nodo clave en las redes internacionales de producción y tráfico de drogas ilícitas hacia Europa y otros países africanos.

La NDLEA instó a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa, olores químicos extraños o movimientos inusuales en sus comunidades.