Detienen en ocho meses a más de 10 mil migrantes de México y Centroamérica en Florida

El Gobierno de Florida, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detuvo a 10 mil 400 migrantes indocumentados de México, Centroamérica y Venezuela en un periodo de ocho meses, como parte de la denominada Operación Tidal Wave, considerada la mayor colaboración migratoria en la historia del estado.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció los resultados del operativo este 4 de enero, durante una conferencia de prensa en la que destacó que la cifra de detenidos equivale a más de mil 300 arrestos por mes desde que inició la colaboración entre autoridades estatales y federales en abril de 2025.

Según datos oficiales del Gobierno de Florida, los guatemaltecos encabezan la lista de nacionalidades detenidas con 2 mil 988 personas, seguidos por los mexicanos con 2 mil 314, hondureños con mil 379, venezolanos con mil 282, colombianos con 621 y nicaragüenses con 455 migrantes aprehendidos.

“Florida está haciendo más que cualquier otro estado en el país para apoyar las operaciones de aplicación de la ley de inmigración del presidente Trump”, declaró DeSantis durante el anuncio oficial.

Añadió que la entidad continuará colaborando con las autoridades federales para mantener las deportaciones.

La Operación Tidal Wave se convirtió en la mayor asociación conjunta de inmigración en la historia de Florida, superando los resultados de operativos previos.

El programa opera bajo el esquema 287(g), que permite a las agencias policiales locales y estatales realizar funciones de aplicación de leyes migratorias en coordinación con el ICE.

Entre los operativos más destacados se encuentra la redada realizada el 12 de mayo de 2025 en sitios de construcción ubicados en Wildwood, Florida, donde agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvieron a más de dos docenas de trabajadores indocumentados, en su mayoría de nacionalidad mexicana y centroamericana.

Los detenidos en Florida son trasladados a centros de procesamiento migratorio, incluyendo la instalación conocida como Alligator Alcatraz, un centro de detención ubicado en los Everglades que comenzó operaciones en julio de 2025 y que ha sido objeto de señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, que documentó presuntas violaciones a los derechos de los migrantes recluidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento a los casos de mexicanos detenidos en Florida a través de la red consular.

En enero de 2026, el Gobierno de México solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos información sobre la muerte de un connacional bajo custodia del ICE, exigiendo una investigación exhaustiva del caso.

La Asociación de Alguaciles de Florida anunció en febrero de 2025 que las 67 cárceles de los condados del estado cumplen con los acuerdos 287(g), lo que permite verificar el estatus migratorio de todas las personas detenidas y notificar al ICE cuando se identifican migrantes indocumentados con órdenes de deportación pendiente