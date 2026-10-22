$!Deuces Casino: juega en línea, paga en OXXO

En Sinaloa, como en el resto del país, quien no tiene tarjeta bancaria puede depositar en Deuces Casino, un casino con OXXO entre sus métodos de pago, con efectivo en la tienda más cercana. Registrarse, depositar y jugar no requiere verificación de identidad (sin KYC), y el pago se completa en la caja con una referencia que genera el propio sitio.

¿Por qué pagar en efectivo para jugar en línea?

Porque pagar en efectivo es fácil cuando hay 24,708 tiendas OXXO en México, según FEMSA al 30 de junio de 2026. La cifra viene de los resultados del segundo trimestre de FEMSA, publicados el 28 de julio de 2026. En un casino con OXXO, el depósito se paga con una referencia de pago en cualquiera de esas tiendas.

¿Qué se puede jugar en Deuces Casino?

Deuces Casino reúne juegos de 21 proveedores, entre ellos Pragmatic Play, Evolution, NetEnt, Hacksaw Gaming y Nolimit City, en estas secciones: ●tragamonedas; ●casino en vivo y game shows; ●baccarat, blackjack y ruleta; ●juegos originales de Deuces. El sitio funciona en el navegador, en computadora y en celular. Registrarse es un solo paso, y depositar y jugar tampoco piden verificación de identidad: todo se hace sin KYC. El único sitio oficial es deuces.com. El soporte en vivo atiende las 24 horas, todos los días, y las dudas también se pueden enviar a support@deuces.com .

¿Cómo se paga en OXXO para jugar en línea?

Se genera una referencia de pago en la Billetera y se paga en efectivo en la caja de una tienda OXXO. 1. En la Billetera, la ruta es Depositar → Efectivo → OXXO Store Cash Payment. 2. Al dar clic en el botón Depositar se abre una página de pago con el importe, un ID de pedido y el código de barras de OXXO. Como el importe ya figura en pantalla, la cantidad que se entrega en la caja queda definida antes de salir de casa. Dos botones permiten descargar el código de barras o copiar el código numérico. 3. Un cronómetro marca los 60 minutos de vigencia de la referencia, así que conviene generarla cuando ya se está cerca de una tienda. 4. En la tienda, las instrucciones de la página piden guardar el código de barras (descarga o captura de pantalla), ir al OXXO más cercano, mostrarlo al cajero y pagar en efectivo. La pantalla de Efectivo muestra el banner del bono de bienvenida: 100% hasta 10,000 USD, que en su versión en MXN parte de un primer depósito de 100 MXN, con un requisito de apuesta (wagering) de 35x. Aplican términos y condiciones.

¿Qué otras opciones tiene la Billetera?

Además de OXXO, la Billetera permite depositar con SPEI (CLABE) y con criptomonedas, y comprar criptomonedas dentro del menú:

Las dos vías en MXN se distinguen por el lugar y el horario: según Banxico, SPEI opera las 24 horas, los 365 días del año, así que la transferencia puede iniciarse en cualquier momento desde la banca en línea; la referencia de OXXO se paga en el mostrador de una tienda. Para retirar, la pestaña Retirar admite pagos en MXN a cuentas de más de 90 bancos y apps de México, entre ellos BBVA México, Banorte, Santander, Banamex, HSBC, Nu, Hey Banco, Spin by OXXO y Mercado Pago, o en las mismas ocho criptomonedas.

¿Qué herramientas de juego responsable hay antes de depositar?