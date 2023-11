El bombardeo, el bloqueo y la importante ofensiva terrestre del Gobierno israelí en Gaza están teniendo un costo devastador para los civiles palestinos con discapacidad, dijo este miércoles Human Rights Watch.

Señaló que estas personas se enfrentan a mayores dificultades para huir de los ataques y acceder a necesidades desesperadamente necesarias y a ayuda humanitaria.

Los graves riesgos que enfrentan todos los civiles en Gaza debido a las operaciones militares israelíes se multiplican para las personas con discapacidad.

La organización señaló que la orden de Israel del 13 de octubre de 2023 a todos los civiles en el norte de la Franja de Gaza de evacuar hacia el sur no tuvo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, muchas de las cuales no pueden salir. La orden los exponía a los peligros de la guerra y no garantizaba que se les proporcionaría un alojamiento adecuado y condiciones satisfactorias.

“La gran ofensiva terrestre del ejército israelí en Gaza aumenta enormemente las graves dificultades que tienen las personas con discapacidad para huir, encontrar refugio y obtener agua, alimentos, medicinas y dispositivos de asistencia que necesitan desesperadamente”, afirmó Emina Ćerimović, investigadora principal sobre derechos de las personas con discapacidad en Observador de derechos humanos.

“ Estados Unidos y otros aliados israelíes deberían presionar a Israel para que tome todas las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad y levantar el bloqueo”, declaró.

Entre el 18 y el 29 de octubre, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 13 personas con discapacidad en Gaza, incluidas 10 que dijeron haber sido desplazadas internamente, además de 2 familiares de personas con discapacidad y un psicólogo.

Informó que quienes pudieron evacuar describieron el temor de tener que abandonar sus hogares, que habían sido diseñados para cumplir con sus requisitos de accesibilidad y adaptabilidad, así como sus dispositivos de asistencia, como sillas de ruedas, andadores y audífonos.

También expresaron su preocupación por la falta de acceso a medicamentos esenciales y el impacto en su salud mental.

Ellos y cientos de miles más se han visto obligados a alojarse en refugios de emergencia superpoblados; en su mayoría instalaciones de salud y escuelas, sin suficiente acceso a agua, alimentos y saneamiento.

La falta general de dispositivos de asistencia en Gaza, como sillas de ruedas, prótesis, muletas y audífonos, resultado principalmente de las restricciones vinculadas al cierre ilegal de Gaza por parte de Israel durante 16 años , también está afectando la capacidad de las personas para huir.

Es posible que las personas que tienen discapacidades visuales, auditivas, del desarrollo o intelectuales no escuchen, no sepan o comprendan lo que está sucediendo.

Varias personas con discapacidad dijeron que la falta de electricidad y las interrupciones de Internet les han dificultado el acceso a información crucial que les habría ayudado a decidir dónde, cuándo y cómo huir para mayor seguridad.

El actual bombardeo y ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes en Gaza comenzó después del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre en Israel que resultó, según las autoridades israelíes, en la muerte de unas mil 400 personas, cientos de ellas civiles. Hamás y la Jihad Islámica tomaron como rehenes a más de 230 personas , entre ellas niños, personas con discapacidad y personas mayores.

El corte por parte de Israel del suministro de electricidad y agua a Gaza y el bloqueo de la entrada de combustible, alimentos y prácticamente toda la ayuda humanitaria, incluidos medicamentos, equivale acastigo colectivo, un crimen de guerra.

El Ministerio de Salud palestino en Gaza informó que desde que comenzó el bombardeo israelí de Gaza el 7 de octubre, al menos 8 mil 500 personas habían sido asesinadas hasta el 31 de octubre, entre ellas más de 3 mil 500 niños. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que más de 1.4 millones han sido desplazados.

Las personas con discapacidad que dijeron haber sido desplazadas por las hostilidades describieron las dificultades que enfrentaron al huir de los ataques, especialmente en ausencia de advertencias previas, así como la gran destrucción que tuvieron que atravesar y sus temores ante los combates.

Samih Al Masri, un hombre de 50 años que dijo haber perdido ambas piernas en un ataque con aviones no tripulados israelíes en 2008, dijo que estaba refugiado en el hospital de Al Quds en la ciudad de Gaza, pero que no se siente seguro en ningún lugar.

“Si bombardean el hospital, estaré muerto. Sé que no puedo moverme”.

Varias personas con discapacidad dijeron que perdieron dispositivos de asistencia cuando los ataques israelíes destruyeron o dañaron sus hogares, dejándolos sin hogar y sin poder cubrir sus necesidades.

Todos dijeron que el Ejército israelí no avisó con antelación de los ataques. Según el Ministerio de Vivienda palestino en Gaza, al menos el 45 por ciento de las viviendas en Gaza han sido destruidas o dañadas durante las hostilidades.

Protección de las personas con discapacidad

Ambos, Ley Humanitaria Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos protegen los derechos de las personas con discapacidad en los conflictos armados.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) , ratificada por Israel en 2012, establece que los Estados miembros, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, deben tomar “todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de las personas”. con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado”.

La Resolución 2475 del Consejo de Seguridad de la ONU insta a todas las partes en un conflicto armado a tomar medidas para proteger a los civiles con discapacidad; permitir y facilitar el acceso humanitario seguro, oportuno y sin obstáculos a todas las personas que necesitan asistencia; y apoyar la prestación de asistencia sostenible, oportuna, apropiada, inclusiva y accesible a los civiles con discapacidad, entre otras responsabilidades.

Según el derecho internacional humanitario, las partes en conflicto deben tomar todas las precauciones posibles para minimizar el daño a los civiles, incluso advirtiendo con antelación y eficacia de los ataques, a menos que las circunstancias no lo permitan. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló en 2015 que “el incumplimiento de esta obligación de manera accesible e inclusiva equivale a discriminación por motivos de discapacidad”.

Ochenta y tres países, incluido Estados Unidos, han firmado un compromiso de abstenerse de utilizar armas explosivas con efectos de amplio alcance –incluidas artillería pesada y bombas aéreas– en zonas densamente pobladas debido a la probabilidad de que maten y hieran a civiles indiscriminadamente. Los continuos bombardeos israelíes contra Gaza, que han reducido a escombros manzanas de ciudades y gran parte de barrios, magnifican esta preocupación muchas veces.

La terrible situación se ve exacerbada por el cierre ilegal de Gaza durante 16 años por parte del gobierno israelí, que forma parte delcrímenes contra la humanidaddel apartheid y la persecución que están cometiendo las autoridades israelíes contra los palestinos.

Human Rights Watch ha informado anteriormente sobre violaciones de derechos humanos contra personas con discapacidad en Gaza debido al cierre prolongado del gobierno israelí, así como la negligencia de las autoridades de Hamás.

Human Rights Watch señaló que Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y otros aliados y gobiernos de Israel en la región, como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahréin, deberían presionar a Israel para que restablezca el flujo de electricidad y agua, y permita la entrada de combustible y ayuda humanitaria, incluso para que los medicamentos, los dispositivos de asistencia y el apoyo psicosocial puedan llegar a las personas con discapacidad.

La organización declaró que también deberían condenar las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes, incluidos los ataques indiscriminados; resaltar la necesidad de rendición de cuentas, incluso ante la Corte Penal Internacional; y poner fin a todas las formas de complicidad en abusos graves, incluida la asistencia militar. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben presionar urgentemente a Israel para que proteja a las personas con discapacidad en Gaza de acuerdo con la Resolución 2475 del Consejo de Seguridad y la CDPD.

“El desprecio de Israel por los civiles en Gaza afecta especialmente a las personas con discapacidad”, dijo Ćerimović.

“Los Estados miembros de la ONU deben actuar urgentemente para garantizar que Israel y otras partes beligerantes en Gaza cumplan con las obligaciones legales para evitar más atrocidades y sufrimiento, incluso para las personas con discapacidad”.