Diario de El Vaticano hace eco de la violencia registrada en México tras muerte de ‘El Mencho’

MÉXICO._ El diario L’Osservatore Romano, de El Vaticano, hizo eco en su portal de internet de la jornada de violencia que se ha registrado en México tras la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras un operativo militar.

En la noticia, reprodujo un mensaje del Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, en el que llama a colaborar por el bien común.

“Estamos conscientes de los momentos difíciles que atravesamos como sociedad; por ello, ofrezco un mensaje de paz y un llamado a colaborar por el bien común, promoviendo la justicia y la paz social que necesitamos”, expresó el Arzobispo. “También debemos trabajar juntos para sanar las heridas de quienes se han visto afectados directa o indirectamente”.

El diario señaló que el Cardenal Carlos Aguiar Retes, se dirigió a sacerdotes, diáconos, miembros de congregaciones religiosas, institutos de vida consagrada y fieles laicos, pidiéndoles elevar sus oraciones a Dios.

“Eleven sus oraciones a Dios Padre en cada rincón donde nos encontremos, e invoquen su ayuda para que nos ayude a recuperar la armonía y la fraternidad social que necesitamos. Como Iglesia peregrina en México, estamos comprometidos con la promoción de la paz en todas las áreas de nuestra Nación. La lucha contra el mal es un deber permanente de todos los discípulos de Jesús, Maestro de la Paz”, consignó.

La Conferencia Episcopal Mexicana se hizo eco de este sentimiento en un comunicado firmado por su presidente, Obispo Ramón Castro Castro de Cuernavaca, y su secretario general, Héctor M. Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de México, expresando la cercanía del episcopado a toda la comunidad, compartiendo sus preocupaciones e instando a la prudencia y a la oración.

“Les instamos, con espíritu pastoral y fraternal”, enfatiza el comunicado, “a reforzar las medidas de seguridad personal y comunitaria, a refugiarse en sus hogares cuando sea necesario y a evitar desplazamientos innecesarios, siguiendo siempre las instrucciones de las autoridades civiles”.

El diario de El Vaticano resaltó que la noticia de la muerte de “El Mencho” desató ayer una ola de violencia en varios estados mexicanos: bloqueos de carreteras, quema de vehículos, saqueos y enfrentamientos armados.

Expuso que además se ha emitido una “alerta roja” en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Baja California, y se ha recomendado a los residentes que se queden en sus casas.

Destacó que el puerto de Manzanillo ha suspendido las operaciones aduaneras y varias aerolíneas estadounidenses y canadienses han cancelado vuelos a Puerto Vallarta.

L’Osservatore Romano destacó que el número provisional de muertos asciende a al menos 26, incluidos 17 agentes del orden y una mujer embarazada, además de 27 detenidos.

“Como Pueblo de Dios, los invitamos a intensificar sus oraciones por la paz que nuestra Nación tanto necesita”, escriben los obispos, especificando que esto debe suceder en las familias, en las parroquias, durante la Eucaristía dominical y en cada comunidad.

“Que nuestra oración sea una súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la paz; pero también un compromiso de ser sembradores de reconciliación y fraternidad”.

Oseguera Cervantes fue asesinado por el Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo coordinado con Estados Unidos.

Cuatro miembros del CJNG murieron en el enfrentamiento, mientras que otros tres, incluido el propio capo, fallecieron durante el transporte aéreo a la Ciudad de México.

Tenía una recompensa de 15 millones de dólares por su persona en Washington y era un objetivo prioritario tanto para la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum como para la administración Trump.

Su eliminación ha sido comparada en impacto con los arrestos de “El Chapo” y “El Mayo Zambada”.

“El asesinato de ‘El Mencho’, uno de los capos de la droga más despiadados y sanguinarios, es una gran noticia para México, Estados Unidos, Sudamérica y el mundo”, declaró el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, expresando su preocupación por lo que está sucediendo. “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano en sus esfuerzos por capturar a ‘El Mencho’”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, especificando que era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo en ese país.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, dijo el diario de El Vaticano, que ha estado plenamente comprometido con la contención de las protestas, ha anunciado que la mayoría de los bloqueos viales ya se han retirado y que las principales carreteras han sido reabiertas.