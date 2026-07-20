Dictan cadena perpetua contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos

El Juez federal Brian M. Cogan sentenció este 20 de julio de 2026 a Ismael Zambada García, “El Mayo”, a cadena perpetua y le impuso un decomiso de 15 mil millones de dólares, en una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos.

La resolución cierra el ciclo penal del cofundador del Cártel de Sinaloa, quien pasará el resto de su vida en una prisión federal estadounidense.

Antes de escuchar la condena, el capo lanzó un mensaje respecto a la situación de su País.

“La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra”, declaró ante el tribunal.

Zambada García se declaró culpable de participar en una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, con lo que reconoció responsabilidad por 85 delitos subyacentes.

Al admitir su culpabilidad, aceptó que desde 1980 su organización transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, la mayor parte con destino a Estados Unidos.

El monto del decomiso equivale a la fortuna estimada que acumuló a lo largo de su carrera delictiva, la cual confesó haber iniciado a los 19 años con la siembra de mariguana.

El proceso comenzó con su arresto el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, en el condado de Doña Ana, Nuevo México, adonde llegó en una aeronave privada tras una presunta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Según su defensa, “El Mayo” fue golpeado, atado y secuestrado antes de ser subido al avión que lo trasladó a territorio estadounidense.

Su captura desató enfrentamientos mortales en Sinaloa entre sus leales y los partidarios de los hijos de Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”.

Después de que el caso fue trasladado de Texas a Nueva York, el acusado decidió declararse culpable el 25 de agosto de 2025, con lo que renunció a su derecho a un juicio y a la posibilidad de apelar la sentencia.

En aquella audiencia, Zambada García admitió haber sobornado a políticos y policías mexicanos para proteger al Cártel de Sinaloa.

”Reconozco el gran daño que las drogas causaron a los pueblos de Estados Unidos y México”, expresó en esa ocasión.

”Fue uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, si no el que más”, afirmaron los fiscales en su escrito de sentencia, en el que sostuvieron que “sería difícil exagerar la magnitud” de sus delitos y la escala de la corrupción, la violencia y otros daños que propagó por México, Estados Unidos y el mundo.

La defensa del capo, encabezada por el abogado Frank Pérez, solicitó que su cliente cumpla la condena en un hospital penitenciario, al argumentar que enfrenta complejos problemas de salud relacionados con la edad y que necesitará acceso continuo a atención médica.

Los fiscales federales pidieron al Juez tomar en cuenta “los graves riesgos de seguridad continuos” que representa el sentenciado, al advertir que algunas instalaciones podrían no ser apropiadas.

Cogan fue el mismo juzgador que en 2019 condenó a cadena perpetua más 30 años adicionales a Guzmán Loera, antiguo socio de Zambada García, quien cumple su condena en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”.

Con la sentencia dictada este 20 de julio de 2026, los dos fundadores históricos de la organización criminal sinaloense quedaron condenados de por vida en Estados Unidos.