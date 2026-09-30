Difunde la DEA ficha de búsqueda de ‘El Mayito Flaco’; lo ubicaba en la CDMX

La Administración para el Control de Drogas (DEA) difundió ayer una ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”, en la que estableció que el objetivo fue localizado por última vez en la Ciudad de México.

La precisión provino de la oficina de la DEA en San Diego, California, que señaló que Zambada Sicairos, hijo de Ismael Zambada García, fue ubicado recientemente en la capital mexicana.

Sin embargo, horas más tarde, la propia organización ajustó la ficha y puso como última localización sólo México, quitando el detalle de la ciudad capital.

Según el documento de la DEA, las autoridades de Estados Unidos buscan detener a “El Mayito Flaco” como presunto responsable del delito de conspiración para la distribución de drogas.

“El Mayo” Zambada fue detenido en territorio estadounidense y sentenciado a cadena perpetua el 20 de julio de 2026.

La difusión de la ficha ocurrió un día después de que el Gobierno de Estados Unidos sancionó a un conjunto de personas y empresas vinculadas con esa organización criminal.

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de designados a 21 personas y 25 entidades relacionadas con la estructura del cártel.

Entre los sancionados figuran, según un comunicado del Departamento del Tesoro, el propio Zambada Sicairos, integrantes de su círculo más cercano, líderes de células con base en Tijuana, Baja California, operadores dedicados al lavado de dinero y funcionarios señalados por corrupción que, indicó la dependencia estadounidense, permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a corta distancia de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Los Mayos”, facción encabezada por Zambada Sicairos, mantiene una disputa armada con el grupo identificado como “Los Chapitos”, integrado por hijos de Joaquín Guzmán Loera, confrontación que ha derivado en episodios de violencia dentro del Cártel de Sinaloa desde la detención de “El Mayo”.

La localización señalada por la oficina de San Diego en la capital del país modifica el mapa de búsqueda del liderazgo del cártel, tradicionalmente asociado con Sinaloa, y abre la posibilidad de acciones de colaboración bilateral en materia de seguridad entre ambos gobiernos.