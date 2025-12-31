$!‘Dios ama esperar con el corazón de los pequeños’: Papa León XIV

El VATICANO._ “Dios ama esperar con el corazón de los pequeños”, y que lo hace “involucrándolos en su plan de salvación”. “Cuanto más hermoso es el plan, mayor es la esperanza”, afirmó el Papa León XIV, al inicio de su homilía, pronunciada en la basílica de San Pedro durante la celebración, este miércoles 31 de diciembre de 2025, que culminó con el canto del Te Deum en acción de gracias por el año civil que concluye. “El mundo sigue adelante así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios”, que creen en el mañana porque saben que “el futuro está en manos de Aquel que ofrece la mayor esperanza”. “La liturgia de las primeras vísperas de la Madre de Dios tiene una riqueza singular”, afirmó el Santo Padre.





Una riqueza que, explicó, brota tanto del misterio celebrado, la maternidad divina de María, como de su ubicación “justo al final del año solar”, cuando la Iglesia contempla el paso del tiempo bajo la bendición de Dios. León XIV enfatizó que esta solemnidad, que cierra la Octava de Navidad, “cubre el paso de un año a otro y extiende sobre él la bendición de Aquel ‘que era, que es y que viene’”. En ese horizonte situó también el Jubileo recientemente concluido, celebrado “en el corazón de Roma, junto a la tumba de Pedro”, afirmando que el Te Deum “quiere expandirse para dar voz a todos los corazones y rostros que han pasado bajo estas bóvedas y por las calles de esta ciudad”.

La plenitud de los tiempos y el designio de Dios Deteniéndose en la carta a los Gálatas, el Papa León XIV recordó las palabras de San Pablo: “Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”, para señalar que el misterio de Cristo se inscribe en un “gran designio sobre la historia humana”. Un designio “misterioso, pero con un centro claro”, que el Papa describió como “una alta montaña iluminada por el sol en medio de un espeso bosque”: la “plenitud de los tiempos”.





Ese mismo término, “designio”, acotó, resuena en el himno de la carta a los Efesios, donde se habla del proyecto de Dios de “recapitular en Cristo todas las cosas”. Frente a las incertidumbres del presente, el Obispo de Roma expresó la necesidad de “un designio sabio, benévolo y misericordioso”, “libre y liberador, pacífico y fiel”, como el que María proclama en el Magníficat: “De generación en generación, su misericordia se extiende sobre los que le temen”.

Entre los planes del mundo y la mirada de María El Papa León XIV advirtió “otros planes, hoy como ayer, envuelven al mundo”: estrategias orientadas a “conquistar mercados, territorios y zonas de influencia”, frecuentemente “armadas” y “envueltas en discursos hipócritas, proclamas ideológicas y falsos motivos religiosos”. Ante estas lógicas, la Santa Madre de Dios, “la más pequeña y la más elevada entre las criaturas”, mira la realidad con la mirada de Dios, que “dispersa las tramas de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y eleva a los humildes”. María, continuó el Pontífice, es la mujer con la que Dios escribió su Palabra “no imponiéndola, sino proponiéndola a su corazón”, y tras su “sí”, “la escribió con amor inefable en su carne”. En ella, dijo, “la esperanza de Dios se entrelazó con la esperanza de María”, descendiente de Abraham “según la carne y, sobre todo, según la fe”.





