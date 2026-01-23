Director de FBI llegó a México por capo canadiense Ryan Wedding, quien se entregó

El ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, como resultado de la coordinación entre autoridades de justicia de ambos países.

El anuncio fue realizado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la visita del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

Wedding, de 44 años, figuraba entre los 10 fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado para información que condujera a su captura o condena.

Las autoridades estadounidenses lo acusaban de dirigir y participar en una operación criminal de tráfico de drogas de alcance transnacional que presuntamente transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de México y el sur de California hasta Canadá y otras regiones de Estados Unidos.

En comunicado oficial, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que “el día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas”.

Johnson destacó la colaboración entre el Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer rendir cuentas a los delincuentes.

“Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, afirmó en su declaración.

García Harfuch informó que Patel, en su calidad de director del FBI, sostuvo el 22 de enero de 2026 dos reuniones en México: una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR). En ambos encuentros participó también el embajador Johnson.

Detalló que el director del FBI partió el 23 de enero de 2026 rumbo a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: “una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”.

El segundo detenido fue identificado como Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense arrestado el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, acusado del asesinato en primer grado de Truc Quan “Sandy” Ly Le, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

Patel confirmó en conferencia de prensa desde Ontario, California, que “equipos estadounidenses estuvieron presentes en el terreno al tiempo que fuerzas militares y de policía mexicanas detuvieron en Ciudad de México a Wedding”.

”Quiero dar un tremendo llamado de reconocimiento al Gobierno de México, a la Presidenta, al Secretario Harfuch y a los militares y agentes del orden mexicanos, quienes trabajaron en estrecha colaboración con nuestros equipos en el terreno para el arresto Ryan Wedding anoche en Ciudad de México”.

Estados Unidos reafirmó su compromiso con frenar el tráfico de fentanilo y subrayó que “los delincuentes que envenenan a nuestras comunidades con drogas y las amenazan con violencia” serían perseguidos de manera implacable.

Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, Wedding era parte de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero.

La red criminal investigada incluía a 10 personas y nueve empresas que operaban en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México.

Wedding, nacido el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Ontario, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, compitiendo en la categoría de eslalon gigante paralelo de snowboard, donde finalizó en el puesto 24. Tras este resultado decepcionante, abandonó la competición profesional poco después.