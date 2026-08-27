Director de la DEA afirma que supo de la muerte de ‘El Mencho’ por llamada de Harfuch

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) difundió este 27 de agosto una entrevista conjunta con su titular, Terrance Cole, y con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en la que el funcionario estadounidense reveló que se enteró de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, mediante una llamada personal del funcionario mexicano realizada minutos después de concluida la operación.

La grabación se realizó en el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires, Argentina, encuentro que reunió a delegaciones de más de un centenar de países y que sesionó a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Cole describió el contraste emocional que siguió al aviso telefónico.

“En un momento estábamos celebrando la captura pero al siguiente minuto se volvió triste, porque ese día ellos perdieron a fuerzas de seguridad”, declaró el titular de la DEA, en referencia a las bajas que sufrieron las corporaciones mexicanas durante la jornada del operativo contra “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El funcionario estadounidense detalló además la mecánica cotidiana del vínculo con su homólogo mexicano.

“He visitado a Omar en la Ciudad de México, él me ha visitado dos veces en las oficinas centrales de la DEA. Omar y yo compartimos información a diario, nos comunicamos de forma habitual, pero también respetamos la institución del otro (...) somos amigos, nos comunicamos entre nosotros, somos oficiales de agencias de la ley de hace mucho tiempo que amamos servir a nuestro país”, expresó Cole.

Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo ejecutado por fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, con participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Según la cronología presentada por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, las labores de inteligencia militar ubicaron el 20 de febrero a una persona cercana al entorno del capo, lo que permitió localizar el conjunto de cabañas donde se encontraba; el planeamiento de la intervención se definió el día 21.

La muerte del capo desencadenó una reacción criminal simultánea en varias entidades. García Harfuch informó el 23 de febrero pasado que las fuerzas armadas fueron objeto de 27 agresiones el día 22, con un saldo de 70 personas detenidas en siete estados, además de 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Jalisco concentró el mayor número de bloqueos, con 18.

Durante su intervención en la IDEC, el titular de la SSPC federal sostuvo que la operación fue encabezada, desarrollada y planeada por el Ejército Mexicano en coordinación con otras instituciones de seguridad, con apoyo de inteligencia militar y tecnología de Estados Unidos.

El funcionario federal expuso también el traslado a Estados Unidos de 92 objetivos de alto impacto y la detención de 95 funcionarios de alto nivel en México, y afirmó que el promedio diario de homicidios pasó de 86 a 42 en julio de 2026, una reducción de 51 por ciento, mientras los delitos de alto impacto disminuyeron 33 por ciento en el mismo periodo.

Los elogios mutuos entre ambos funcionarios ocurrieron en un contexto de tensión bilateral. En julio de 2026, Cole había afirmado públicamente la existencia de una conexión entre redes criminales y el Gobierno de México, señalamiento que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de desafortunado y sin sustento probatorio.

El 19 de agosto pasado, la Mandataria nacional reconoció ante la prensa la contradicción entre aquellos dichos y el reconocimiento posterior al Secretario mexicano, y reiteró que la cooperación en seguridad continuará bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida y no subordinación.

Sheinbaum Pardo reveló además que su decisión inicial fue que García Harfuch no acudiera a la conferencia en Argentina, y que llevó el asunto al gabinete de seguridad, cuyos integrantes se pronunciaron de manera unánime porque el Secretario expusiera directamente ante otros gobiernos la estrategia mexicana y el funcionamiento de la cooperación con Estados Unidos.

El intercambio entre ambas dependencias registró antecedentes documentados a lo largo de 2026. El 16 de marzo de ese año, García Harfuch se reunió en Washington con Cole para abordar el combate al fentanilo y el tráfico de armas hacia México; el día 18 del mismo mes sostuvo un encuentro con Kash Patel, titular de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

El 8 de agosto de 2026 recibió al embajador estadounidense Ronald Johnson en una mesa de trabajo con representantes de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Agricultura.