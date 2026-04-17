Director interino del ICE renuncia en medio de cuestionamientos por muertes de mexicanos bajo custodia

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y figura central en la implementación de la agenda de deportaciones masivas del Presidente Donald Trump, anunció el 16 de abril su renuncia al cargo, efectiva a finales de mayo, en el contexto de una creciente presión pública motivada por la muerte de 15 mexicanos mientras se encontraban bajo custodia de la agencia y tras tiroteos letales que costaron la vida a ciudadanos estadounidenses.

En una carta dirigida a Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional, Lyons señaló que había sido un “tremendo honor” dirigir la agencia, pero que había tomado la decisión de marcharse para dedicar más tiempo a su familia.

“Mis hijos están en una etapa crucial de sus vidas, y mi esposa y yo deseamos pasar el mayor tiempo posible con ellos”, declaró.

“No fue una decisión fácil, pero creo que es la correcta para mí y mi familia en este momento”, agregó.

Mullin calificó a Lyons como un gran líder del ICE y expresó sus buenos deseos hacia el saliente.

“Le deseamos suerte en su próxima oportunidad en el sector privado”, señaló el titular del DHS en un comunicado.

La subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, describió al funcionario, en una publicación en la red social X, como “un patriota estadounidense que hizo más seguro a nuestro País”.

La renuncia se anunció en un momento de cuestionamiento creciente hacia el ICE por sus métodos de operación.

Encuestas recientes indicaron que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos consideró que la agencia se extralimitó bajo la administración Trump.

En particular, los tiroteos mortales en los que perdieron la vida dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota, a principios de 2026, desataron una indignación generalizada y llamados a reformar la institución.

La salida de Lyons se produjo menos de un mes después de que Mullin asumiera la titularidad del DHS, organismo que supervisa al ICE.

El funcionario, ex Senador por el estado de Oklahoma, fue nominado por Trump tras una serie de controversias que llevaron al Presidente a destituir a Kristi Noem como Secretaria del departamento.

En paralelo, el Gobierno mexicano intensificó sus gestiones diplomáticas por las muertes de connacionales en instalaciones del ICE.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó el 16 de abril que se reunió con Tom McIntosh, presidente del Subcomité de Integridad Migratoria, Seguridad y Cumplimiento de la Ley del Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio, para abordar el tema.

Moctezuma Barragán también señaló que envió cartas a legisladores estadounidenses con la misma exigencia de transparencia, por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Cancillería.

“Hemos solicitado al Gobierno de Estados Unidos que nos dé una explicación de cada uno de los connacionales que desafortunadamente han perdido la vida estando recluidos en algún centro migratorio. No quitaremos el dedo del renglón, hasta que esta explicación sea dada y que en cada caso se pueda tener total transparencia sobre los hechos y que no quede a interpretaciones”, declaró en un video difundido en redes sociales.

Moctezuma Barragán indicó que encontró a McIntosh “muy receptivo” durante el encuentro en el Capitolio.

Al menos 15 mexicanos fallecieron bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo periodo presidencial de Trump.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 14 de abril que los cónsules mexicanos recibieron la encomienda de visitar diariamente a los connacionales recluidos en centros migratorios de Estados Unidos, medida adoptada en el marco de los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de México para proteger a sus ciudadanos en el exterior.