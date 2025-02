Donald Trump anuncia campaña contra el consumo de drogas en EU y agradece sugerencia de Claudia Sheinbaum

El Presidente Donald Trump aseguró este miércoles que lanzaría una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos, por un valor inicial de 100 millones de dólares.

Además, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por darle la idea, luego de una conversación telefónica sostenida entre ambos.

Durante la cumbre de inversionistas Fii Priority Summit, auspiciada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y llevada a cabo en Miami, Florida; el magnate neoyorquino calificó a Sheinbaum Pardo como “una mujer maravillosa”.

“A la Presidenta de México, muchas gracias. Aprecio lo que me dijo: vamos a hacer una gran campaña publicitaria diciendo lo malas que son las drogas para la salud”, afirmó Trump al responder una pregunta del moderador respecto a los valores de la sociedad estadounidense.

“Estaba hablando con la Presidenta de México, una mujer maravillosa, en realidad. Y ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo: ‘no somos una nación que consume grandes cantidades de drogas’”, recordó el magnate neoyorquino, aunque no dijo la fecha exacta de la conversación con Sheinbaum Pardo.

“Pero cuando hablé con ella, me habló de los valores familiares. Le dije: ‘Bueno, en realidad no estás diciendo nada nuevo allí, porque también tenemos grandes familias. Tenemos grandes valores familiares’. Ella dijo, además, que hacen mucha publicidad”, insistió Trump.

De manera pública se conocen dos conversaciones entre el Presidente de EU y la Mandataria mexicana. Una fue el 28 de noviembre de 2024, luego del triunfo de Trump en la elección presidencial estadounidense; y la segunda el 3 de febrero de 2025, tras la cual el Mandatario puso en pausa la aplicación de aranceles de 25 por ciento contra importaciones de México.

“Fue una conversación muy interesante. Vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas, para que los jóvenes no las consuman: devoran el cerebro, destruyen los dientes, la piel, todo. Y le agradezco por eso. Hago muchas llamadas y nunca aprendo nada de nadie”, enfatizó el Presidente de EU.