$!Donald Trump llega a China en medio de tensiones diplomáticas y comerciales

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump inició este miércoles una gira de tres días por China, en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales que se han mantenido en los últimos meses.
El republicano sostendrá encuentros con el Presidente chino, Xi Jinping.
El Mandatario estadounidense fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Beijing por el Vicepresidente Han Zheng, con una bienvenida realizada por una guardia de honor militar, banda militar y alrededor de 300 jóvenes chinos.
Durante el jueves es cuando están considerados los encuentros formales, con conversaciones bilaterales y un banquete para funcionarios y diplomáticos de ambos países.
Se prevé que en las conversaciones entre los líderes de las dos potencias económicas, los temas del comercio y aranceles, así como de Irán y Taiwán formen parte de los asuntos a abordar.
Antes de partir hacia China, el Presidente Trump presumía la reunión como un encuentro de las dos “superpotencias”.
Aunque al inicio de su mandato, Trump impuso aranceles a muchos de los productos que elabora China, a lo cual el país asiático respondió con otras medidas que llevó a una tregua desde octubre del año pasado, el Presidente busca que se puedan consolidar algunos acuerdos comerciales entre ambos países.
“Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control”, consignaron medios sobre las declaraciones de Trump en la víspera de su partida hacia China.