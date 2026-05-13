$!Donald Trump llega a China en medio de tensiones diplomáticas y comerciales

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump inició este miércoles una gira de tres días por China, en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales que se han mantenido en los últimos meses. El republicano sostendrá encuentros con el Presidente chino, Xi Jinping. El Mandatario estadounidense fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Beijing por el Vicepresidente Han Zheng, con una bienvenida realizada por una guardia de honor militar, banda militar y alrededor de 300 jóvenes chinos.

Durante el jueves es cuando están considerados los encuentros formales, con conversaciones bilaterales y un banquete para funcionarios y diplomáticos de ambos países. Se prevé que en las conversaciones entre los líderes de las dos potencias económicas, los temas del comercio y aranceles, así como de Irán y Taiwán formen parte de los asuntos a abordar. Antes de partir hacia China, el Presidente Trump presumía la reunión como un encuentro de las dos “superpotencias”.