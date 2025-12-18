Dos adolescentes del Cártel de Sinaloa se declaran culpables de asesinato en EU

Dos jóvenes integrantes de la pandilla Westside Wilmas, Andrew Núñez y Johncarlo Quintero, se declararon culpables ante un tribunal federal de San Diego, California, por los cargos de asesinato e intento de asesinato cometidos bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa.

Los acusados, quienes tenían 15 años al momento de los hechos, admitieron haber participado en una conspiración para matar a un objetivo del grupo criminal en Chula Vista, California, a cambio de un pago de 50 mil dólares para cada uno.

Según los acuerdos de culpabilidad, la agresión comenzó el 26 de marzo de 2024, cuando Núñez y Quintero viajaron desde Wilmington, California, hasta un restaurante en Chula Vista.

En el estacionamiento del restaurante, Quintero disparó contra un hombre identificado como la Víctima 1, impactándolo en las piernas.

Tras encasquillarse el arma de fuego, Núñez intentó atropellar a la víctima con su vehículo antes de huir de la escena.

Horas más tarde, en la madrugada del 27 de marzo del mismo año, los jóvenes regresaron acompañados por Ricardo Sánchez para atacar la residencia del objetivo.

Durante el segundo asalto, los agresores dispararon indiscriminadamente contra la vivienda, donde se encontraban tres familiares de la Víctima 1 y un amigo identificado como la Víctima 4.

Este último recibió impactos en la mano, el brazo y el rostro, pero logró repeler la agresión utilizando un arma de fuego.

En el intercambio de disparos, la Víctima 4 mató a Ricardo Sánchez, hecho del cual Núñez y Quintero se declararon responsables bajo la figura legal de acto provocador.

Respecto a la estrategia criminal, los acusados confesaron que fueron seleccionados por el Cártel de Sinaloa y la Mafia Mexicana debido a su minoría de edad.

Los jóvenes sabían que, por tener menos de 16 años al momento del delito, las leyes del Estado de California, específicamente el Proyecto de Ley Senatorial 1391, dificultaban su procesamiento como adultos en tribunales estatales.

“El Proyecto de Ley Senatorial 1391 creó incentivos perversos, y los acuerdos de culpabilidad demuestran que el Cártel de Sinaloa respondió a estos incentivos”, declaró Adam Gordon, Fiscal Federal de Estados Unidos.

La investigación fue realizada de manera conjunta por la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Policía de Chula Vista, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Patrulla de Carreteras de California.

Mark Dargis, titular de la Oficina de Campo del FBI en San Diego, señaló que “la vergonzosa táctica de los cárteles y la Mafia Mexicana de utilizar a menores para evadir castigos no será tolerada”.

Andrew Núñez, “Shooter”, y Johncarlo Quintero, “Dumper”, enfrentan cargos por intento de asesinato y asesinato en apoyo al crimen organizado.

Según el sistema judicial federal de Estados Unidos, la sentencia para ambos jóvenes está programada para el 20 de marzo de 2026, ante el juez federal de distrito Todd Robinson.

Los delitos imputados contemplan penas que oscilan desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.