Dos vacunas contra el ébola de Bundibugyo avanzan a ensayos en humanos

Dos vacunas diseñadas específicamente contra la variante de Bundibugyo del virus del ébola han comenzado o están a punto de comenzar sus primeros ensayos en humanos, informó este martes la Organización Mundial de la Salud.

La primera candidata, desarrollada por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India, inició el 24 de julio un ensayo de fase uno en el Reino Unido. Una segunda vacuna, desarrollada por Moderna, debía comenzar esta semana una prueba similar en Canadá.

Los estudios se realizarán con pequeños grupos de voluntarios sanos y permitirán evaluar la seguridad de las vacunas, la respuesta inmunitaria que producen y la dosis más adecuada antes de considerar ensayos más amplios entre las poblaciones afectadas.

La OMS advirtió, sin embargo, que todavía no existe una vacuna, tratamiento o medicamento preventivo cuya seguridad y eficacia estén demostradas contra esta variante del virus.

Los primeros resultados tampoco serán inmediatos. “Todavía van a pasar varios meses, pero haremos todo lo posible, junto con nuestros socios, para acelerar los plazos”, explicó el doctor Vasee Moorthy, responsable interino del programa de investigación y desarrollo de la OMS para emergencias sanitarias, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Los avances se producen mientras la República Democrática del Congo afronta el mayor brote de ébola registrado en su historia. Hasta el 1 de agosto se habían confirmado 3748 casos y 1657 muertes en 49 zonas sanitarias de cinco provincias. Alrededor de 17.000 contactos permanecían bajo vigilancia y cerca del 80% eran controlados diariamente.

Ensayos más rápidos que en brotes anteriores

Los preparativos realizados antes de que comenzara el brote han permitido poner en marcha los estudios con mayor rapidez que en emergencias anteriores de ébola.

La OMS y sus socios habían elaborado previamente protocolos para probar tratamientos, vacunas y medicamentos preventivos, lo que evitó tener que diseñar los ensayos desde cero una vez detectado el brote.

“Si comparamos este brote con otros anteriores de ébola, hemos podido iniciar los ensayos más rápidamente”, afirmó Moorthy.

Aun así, podrían pasar varios meses antes de que exista evidencia suficiente para determinar si alguno de los productos funciona.

Un comité independiente revisará periódicamente los resultados y podrá recomendar que un estudio se detenga antes de lo previsto si encuentra pruebas claras de que alguno de los productos ofrece beneficios.