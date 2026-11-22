El seguimiento a través de drones, la interceptación de mensajes telefónicos y semanas de intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos fueron parte de la estrategia que permitió localizar y capturar en Guasave a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, reveló el diario estadounidense The New York Times. En un reportaje publicado el 21 de noviembre, el medio detalló que las autoridades de ambos países colaboraron durante varias semanas para ubicar al presunto líder criminal, quien figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por el diario, bajo condición de anonimato, las autoridades mexicanas compartieron información que permitió localizar a Meza Flores y a integrantes de su familia. A partir de estos datos, Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre la zona donde se sospechaba que se encontraba, siempre con autorización del Gobierno mexicano y cuando las condiciones meteorológicas lo permitían.

Los analistas militares mexicanos reconstruyeron sus rutinas mediante la interceptación de comunicaciones y el seguimiento de imágenes en tiempo real. Incluso, los mensajes de texto que intercambiaba con su madre, esposa y hermana permitieron identificar reuniones y fiestas a las que tenía previsto asistir. El viernes, las fuerzas especiales mexicanas lograron ubicar a “El Chapo” Isidro en una vivienda de Guasave mediante el seguimiento de comunicaciones telefónicas y de radio, así como la vigilancia aérea. Los investigadores lo identificaron por su voz, complexión y forma de caminar, según el relato publicado por The New York Times. El operativo comenzó alrededor de las 16:00 horas del viernes, luego de que las autoridades prepararan acciones de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellas un despliegue en Los Mochis. Más de dos docenas de elementos encubiertos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército ingresaron a Guasave, mientras otros militares desplegaron un dispositivo de cobertura. Durante el ingreso a la vivienda se produjo un enfrentamiento armado en el que participaron dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano.

Los presuntos integrantes del grupo criminal respondieron con armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas, mientras los helicópteros militares realizaban disparos contra los hombres armados. Una vez detenido Meza Flores, las fuerzas especiales lo trasladaron en un vehículo blindado fuera de Guasave. Como parte de las maniobras de distracción, otros helicópteros militares sobrevolaron la zona y se dirigieron hacia Los Mochis. El presunto narcotraficante llegó a la Ciudad de México a las 05:20 horas del sábado 21 de noviembre, a bordo de un avión militar, informó el diario estadounidense con base en información de la Secretaría de la Defensa Nacional. El saldo del operativo fue de siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos, ocho personas detenidas y cuatro elementos del Ejército mexicano fallecidos, según las autoridades.



RIESGO DE NUEVOS ENFRENTAMIENTOS El reportaje también advirtió sobre las posibles consecuencias de la captura para la estructura criminal y el escenario de violencia que atraviesa Sinaloa. Eduardo Zerón, ex funcionario de seguridad nacional de México, explicó al diario que la detención de un líder criminal de este nivel no necesariamente desarticula toda su organización y puede provocar disputas internas por el control de sus territorios y actividades. El especialista señaló que la caída de estos mandos puede generar enfrentamientos entre comandantes de nivel medio, cambios de alianzas y movimientos de grupos rivales que buscan ocupar los espacios de poder.