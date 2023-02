Martha Bárcena, titular de la Embajada de México en Estados Unidos, del 21 de diciembre de 2018 al 12 de febrero de 2021, confirmó lo dicho por Michael Richard “Mike” Pompeo, secretario de Estado de EU durante la Administración del presidente Donald Trump, quien afirmó en una autobiografía que se publicó, el 24 de enero de 2024, titulada ‘Never Give An Inch’ -‘Nunca cedas ni una pulgada’, en español-, que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le pidió que se ocultara un acuerdo para poner en marcha el programa de devolución de migrantes ‘Quédate en México’.

En entrevista exclusiva para el podcast de Univisión Reporta, conducido por el periodista León Krauze, la ex diplomática mexicana expuso que hasta que apareció el libro de las memorias de Pompeo, “en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo, y [Kirstjen] Nielsen [ex jefa adjunta de gabinete de la Casa Blanca y ex secretaria de Seguridad Nacional, durante el Gobierno de Trump]”.

La titular de la Embajada de México en Estados Unidos, del 21 de diciembre de 2018 al 12 de febrero de 2021, consideró que con dichas decisiones, cambió la llamada estrategia humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia migratoria.

“Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa, a esa ambición personal”, declaró Bárcena, en la citada entrevista.

Asimismo, la ex embajadora calificó a Ebrard Casaubón dentro del gabinete presidencial de López Obrador, como “el coyote en el gallinero”, por su experiencia, a diferencia de la mayoría del resto de los funcionarios federales, que trabajan o laboraron durante la presente Administración.

“En su libro reciente, el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que el programa ‘Quédate en México’ fue producto de un acuerdo entre ambos gobiernos. La versión en México ha sido que se trató más bien de una decisión independiente de Estados Unidos. Usted estuvo ahí, ‘¿Quédate en México’, Embajadora. ¿Fue una imposición de Estados Unidos o fue un acuerdo privado con el gobierno mexicano, como lo dice Pompeo?”, preguntó Krauze.

“A mí lo que me dice Ebrard un día antes de que yo comparezca ante el Senado, estando en relaciones, me dice ‘ven a mi oficina’; me dice, ‘para que mañana no te pesquen en curva. Te quiero informar que Kirstjen Nielsen nos acaba de avisar que mañana va a decir que van a imponer, van a poner en práctica una parte de su ley de migración y nos van a empezar a regresar solicitantes de asilo’.”, recordó la ex diplomática.

“Me dice ‘¿Y tú que opinas?’ Le dije, ‘pues yo opino que por razones humanitarias tendríamos que recibirlos, siempre y cuando sepamos por cuánto tiempo y cuántos de ellos. Porque no tenemos capacidad en México de aguantar estos retornos. Y segundo, esto significa una violación de Estados Unidos al principio de no devolución, que es la base de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados’”, indicó Bárcena.

“Bueno, es que queríamos conversar un poco más de la comparecencia y de esto me dice: ‘yo me tengo que ir a mi oficina y yo voy al día siguiente al Senado, estoy en el Senado y al salir del Senado tengo más de 10 llamadas telefónicas de un alto funcionario de Palacio Nacional preguntándome que qué era lo que estaban anunciando los americanos, que si yo tenía idea’”, abundó la ex embajadora.

“Yo dije ‘no tengo idea de lo que me dijo ayer Ebrard’. Después, ya en Estados Unidos, en diversas conversaciones con Kirstjen Nielsen, con otros funcionarios me decían ‘pero es que ya lo acordamos con Ebrard’ y yo seguía, ‘no, pues es que esto es unilateral’, porque eso es lo que me decían de México”, agregó la ex diplomática mexicana.

“Hasta que apareció el libro ‘Guerras en la frontera’ y ahora las memorias de Pompeo, en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen”, indicó Bárcena.

“De acuerdo con Pompeo, el acuerdo se hizo literalmente a espaldas suyas. Usted que era embajadora, dice Pompeo. Y lo cito aquí que usted estaba radicalmente opuesta a un plan como este. Usted se oponía a un plan como el ‘Quédate en México’, embajadora. ¿Tiene razón Pompeo cuando da esta versión?”, cuestionó el periodista mexicano.

“Mira. No, no, no, no, solo yo. León, yo creo que había otros servidores públicos en México que también se oponían y que no voy a dar sus nombres porque les corresponde a ellos hablar. Porque por lo que ya dije, porque lo que era un principio era una violación al principio de no devolución, era aceptar una situación para la que México no estaba preparada porque no tenemos las instalaciones en la frontera para atender a esas personas”, enfatizó la ex diplomática.

“Simplemente todos los retornados estaban en albergues que maneja la sociedad civil y que tienen números muy limitados y que por lo tanto lo que estábamos haciendo era exponer a esos migrantes, a esos solicitantes de asilo a la vulneración de sus derechos. Yo estaba convencida y sigo convencida, que eso violaba la política de derechos humanos de México, que siempre hemos defendido a los más vulnerables”, dijo la ex embajadora mexicana en EU.

“Y segundo, que eso también violaba la intención del gobierno del presidente López Obrador de tener una política migratoria más humana y menos sujeta a la corrupción. Y lo que hizo la aceptación de ‘Quédate en México’ y posteriormente todas las medidas de disuasión fue justamente hacer a los migrantes más vulnerables a la corrupción y a la violación de derechos humanos. Es decir, para mí esto fue una traición a los principios que siempre México había mantenido en materia de migración”, señaló Bárcena.

“En la negociación del acuerdo que daría paso al ‘Quédate en México’ cambió la estrategia humanista que había prometido Andrés Manuel López Obrador en campaña y luego como presidente en los primeros meses. ¿Por qué lo hizo Marcelo Ebrard en esa negociación? ¿Por qué aceptó esa negociación?”, preguntó Krauze.

“Yo creo que sí cambió y yo creo que uno hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la Presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa, a esa ambición personal”, respondió la ex embajadora.

“Pero Andrés Manuel López Obrador visitó Estados Unidos, publicó un libro y durante años prometió que el trato a los migrantes sería distinto si él llegaba a la presidencia. ¿Cómo explica usted que López Obrador haya tomado la decisión de aprobar, de una manera u otra, medidas como ‘Quédate en México’, que son claramente violatoria de los derechos de los migrantes? ¿Cómo lo explica usted?”, le insistió el periodista.

“Pues yo no sabría explicarlo si no estuve presente, porque no estuve presente en las conversaciones de Ebrard con el presidente López Obrador. Desconozco como le informó Ebrard al presidente López Obrador de los acuerdos. Desconozco si le dijo, igual que a mí, que esto era una medida unilateral y que había que tomar las cosas. Lo que sí sé también es que fue muy crítico del primer director del Instituto Nacional de Migración y que con mucha gente dijo que él era el responsable de estos flujos migratorios, lo cual es totalmente falso”, señaló Bárcena.

“Entonces este es un patrón que hemos visto en ante un gobierno muy sin experiencia, como el gobierno, el presidente López Obrador cuando tomó posesión que llegaron, pues mucha gente muy bien intencionada, preparada académicamente, pero muchos que no habían servido en la administración pública durante muchos años, pues Ebrard sí tenía toda la experiencia del mundo, entonces digamos que era el coyote en el gallinero”, advirtió la ex diplomática.

“Entonces, lo que usted quiere decir en función del papel que ha tenido Marcelo Ebrard con su relación con el gobierno de Donald Trump, es que Ebrard negoció todo lo que negoció pensando antes en su beneficio político que en ninguna otra cosa, pensando en el 2024”, preguntó Krauze Turrent. “Es la impresión que yo tengo”, contestó la ex embajadora.