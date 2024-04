El Gobierno de Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones del derecho internacional, según lo anunció este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de ese país sudamericano.

Daniel Noboa Azín, Presidente de Ecuador, aseguró el 15 de abril que no se arrepentía de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge David Glas Espinel, ex vicepresidente ecuatoriano-, a quien su Gobierno no otorgó un salvoconducto para que viajara a territorio mexicano, luego de que la Administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le otorgó asilo político.

“En esta fecha, a las 12 del medio día, hora de La Haya, el Agente del Ecuador presentó en la Corte Internacional de Justicia la demanda del Ecuador contra México, por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023. La demanda interpuesta por el Ecuador también hace referencia a las injuriosas declaraciones efectuadas por el Presidente de México”, señaló la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

“La demanda solicita que se resuelva y declare que los Estados Unidos Mexicanos: Ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales, de conformidad con el artículo III del Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y Artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933”, añadió.

“Ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario; y ha violado su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el Artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los Artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003”, insistió.

“Además, solicita que la Corte Internacional de Justicia: Resuelva y declare, que al realizar a través de su Jefe de Estado declaraciones falsas e injuriosas que pongan en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en Ecuador, los Estados Unidos Mexicanos ha violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, otros instrumentos relacionados y el derecho internacional consuetudinario. Juzgue y declare las consecuencias jurídicas para los Estados Unidos Mexicanos derivadas de sus hechos internacionalmente ilícitos. De conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Procuraduría General del Estado tiene a su cargo el patrocinio de este caso ante la Corte Internacional de Justicia”, exigió.