Édgar Veytia, quien declaró contra García Luna, ya no está bajo custodia de EU

El ex Fiscal de Nayarit fue sentenciado por delitos contra la salud y nexos con grupos criminales. Fue testigo durante el juicio del ex Secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y de acuerdo con la agencia de prisiones de EU, ya no está bajo custodia