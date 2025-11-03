Ejecuciones sumarias, masacres, violaciones y demás atrocidades en El Fasher, Sudán

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) divulgó este viernes nuevos y estremecedores detalles sobre las atrocidades cometidas durante y después de la caída de la ciudad sudanesa de El Fasher, la capital de Darfur del Norte, en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Desde el asalto de este grupo armado el pasado 23 de octubre, se han documentado ejecuciones sumarias, asesinatos masivos, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzados.

El portavoz de esa Oficina en Nairobi, Kenya, afirmó que los testimonios de algunos sobrevivientes que lograron huir hacia Tawila describen un escenario de terror.

“Las imágenes y videos recibidos por la Oficina muestran violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se estima que el número de civiles muertos o heridos fuera de combate podría ascender a varios cientos”, dijo Seif Magango.



Ejecución de pacientes en un hospital

Entre las denuncias más alarmantes se cuenta la ejecución de pacientes enfermos y heridos en el Hospital de Maternidad Al-Saudi y en otros centros médicos improvisados en los barrios Daraja Oula y Al-Matar, detalló el portavoz.

Los hospitales deben ser lugares de protección, no de muerte, recalcó Magango, subrayando la gravedad extrema de estos crímenes.



Decenas de mujeres violadas

La ONU también ha recibido informes alarmantes de violencia sexual: al menos 25 mujeres fueron violadas en grupo cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido entraron en un albergue para personas desplazadas cerca de la Universidad de El Fasher.

“Testigos confirman que miembros de las RSF seleccionaron a mujeres y niñas y las violaron a punta de pistola, obligando a otras personas desplazadas -alrededor de cien familias-, a huir bajo fuego e intimidación”, explicó el portavoz.

Además, se documentaron asesinatos de trabajadores humanitarios y voluntarios locales que asistían a comunidades vulnerables.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó nuevamente a los Estados con influencia sobre las partes del conflicto a actuar de inmediato para detener la violencia, frenar el flujo de armas y garantizar la protección de la población civil.



Ataques sistémicos al sistema sanitario

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó profunda preocupación ante los ataques sistemáticos contra el sistema sanitario.

La responsable de operaciones humanitarias de la OMS, Teresa Zakaria, señaló que el 28 de octubre fueron asesinados más de 460 pacientes y sus familiares en El Fasher, además del secuestro de seis trabajadores de la salud. Solo en octubre, el Hospital de Maternidad fue atacado en cinco ocasiones.

Zakaria advirtió que, tras la toma de la ciudad, ya no queda presencia humanitaria y el acceso sigue bloqueado. Menos de la mitad de los centros médicos de Sudán operan con normalidad, mientras que el 40% ha dejado de funcionar por completo.

“Las personas mueren por falta de atención básica y medicamentos”, lamentó.

La OMS pidió un alto el fuego inmediato en El Fasher y en todo el país, así como acceso humanitario sin restricciones.



No abandonar a Sudán

Asimismo, urgió a la comunidad internacional a no abandonar a Sudán “en esta hora oscura”.

Desde Ginebra, el portavoz de la ONU Rolando Gómez recordó que el Consejo de Seguridad exigió a las Fuerzas de Apoyo Rápido a levantar el asedio sobre El Fasher y detener de inmediato los combates.

La Oficina de Derechos Humanos reiteró que los ataques contra hospitales deben ser investigados y sus responsables llevados ante la justicia.