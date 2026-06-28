Ejército Mexicano rescata con vida a niño de 11 años atrapado tras sismos en Venezuela

El rescate fue realizado por personal del agrupamiento “Yumare”, contingente de 261 efectivos integrado por médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegado por el Gobierno de México en apoyo a la población venezolana afectada. En las labores también participaron elementos de la unidad USAR COL-1 de Colombia.

Esta es una de las zonas más devastadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el 24 de junio pasado y que han dejado un saldo de mil 430 muertos, 3 mil 238 heridos y más de 50 mil desaparecidos.

Elementos del Ejército Mexicano rescataron este 28 de junio a un menor de 11 años que permaneció atrapado durante 72 horas entre los escombros de un edificio en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela.

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el rescate a través de sus redes sociales.

“Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, declaró.

El agrupamiento “Yumare” organizó células de búsqueda y rescate en Caraballeda con el fin de proporcionar atención prehospitalaria y evaluar a los pacientes para su evacuación hacia instalaciones sanitarias, según informó la Sedena.

Los equipos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano han localizado y rescatado a una persona con vida, recuperado 20 cuerpos de entre los escombros y brindado alrededor de 200 consultas médicas, con apoyo de binomios canófilos.

El coronel Burgos, comandante del Batallón de Atención a Emergencias de la Sedena, informó que al menos 20 rescatistas mexicanos trabajaban en el edificio Perlamar, en Caraballeda, en la búsqueda de una persona con vida.

“Con vida o sin vida vamos a seguir rescatando”, afirmó.

Venezuela ha recibido ayuda directa de 24 países. Rodríguez informó que las naciones cooperantes han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2 mil 741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo.

El jefe de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar y que más de 50 mil personas se encontraban desaparecidas.

La Organización Internacional para las Migraciones, organismo de la ONU, estimó que hasta 6.76 millones de personas podrían verse afectadas por los sismos, incluidas hasta dos millones en Caracas.

Mientras los trabajos de rescate continuaban, parte de la población afectada expresó su inconformidad con la respuesta gubernamental.

Uno de ellos fue Marlon Ochoa, sobreviviente del derrumbe de un edificio que buscaba entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo.

“Acá estamos enardecidos. Necesitamos ayuda. Hay gente viva bajo los escombros y no nos dan las manos ni las herramientas”, dijo.

Un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una carretera en La Guaira para exigir ayuda urgente a las autoridades.

La OIM advirtió que el desplazamiento de personas aumentará en un país que ya afrontaba una crisis humanitaria antes de los sismos.

La directora del organismo, Amy Pope, subrayó que “una respuesta rápida es esencial mientras proporcionamos asistencia y apoyamos al pueblo de Venezuela durante los difíciles días y meses que se avecinan”.