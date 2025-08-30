El 1 de septiembre León XIV inaugurará el capítulo general de la Orden de San Agustín

León XIV inaugurará el 1 de septiembre el 188º capítulo general de la Orden de San Agustín. El Pontífice, en el mismo día en que se cumple el aniversario de su ingreso en el noviciado, ocurrido en 1977, presidirá a las 18:00 horas, en la basílica de San Agustín en Campo Marzio, en Roma, la misa que dará inicio a los trabajos programados hasta el 18 de septiembre en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum.

La celebración se transmitirá en directo por el canal italiano de Radio Vaticano a partir de las 17:55 y se comentará en italiano, francés, inglés, español, portugués, alemán y polaco. También se podrá seguir en streaming de audio en las páginas lingüísticas correspondientes de Vatican News y en vídeo en el mismo portal y en las páginas correspondientes de Facebook y YouTube.

Las cifras del capítulo general agustino

Un centenar, en total, son los religiosos que participan en este importante acontecimiento que se celebra cada seis años, pero son 73 los agustinos, procedentes de 46 países diferentes, delegados por las 41 circunscripciones de la orden que tendrán derecho a voto. Representan a los 2341 agustinos que, con sus 395 casas, están presentes en los cinco continentes, según el censo de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia de la Santa Sede al 31 de diciembre de 2024, y están llamados a elegir al nuevo prior general, el 98º, tras los 12 años de gobierno del padre Alejandro Moral, que ha completado su segundo mandato.

Durante los días del capítulo están previstas sesiones con intervenciones de las presidentas de las federaciones de monjas agustinas y de laicos de la familia agustina, sin voz activa.

En 2013, la misa presidida por Francisco

Hace doce años, fue el Papa Francisco quien inauguró, en la misma basílica romana, el capítulo general con el que concluía, tras dos sexenios, el mandato de Robert Prevost. El entonces prior general, hoy 266º sucesor de Pedro, junto con su consejo, pensó en invitar a Bergoglio, recién elegido pontífice, «a presidir, el 28 de agosto, la misa de apertura del capítulo general», como contó en la última entrevista que concedió como cardenal a los medios de comunicación vaticanos.

“Para sorpresa de todos”, Francisco aceptó y en su homilía destacó que “la inquietud del corazón es lo que lleva a Dios y al amor”, añadiendo que San Agustín invita a mantener viva “la inquietud de la búsqueda espiritual, la inquietud del encuentro con Dios, la inquietud del amor”.

El Papa argentino explicó que «el tesoro de Agustín es precisamente esta actitud: salir siempre hacia Dios, salir siempre hacia el rebaño y definió al obispo de Hipona como “un hombre en tensión entre estas dos salidas”, “siempre en camino”, “¡siempre inquieto! Y esta es la paz de la inquietud”. Exhortó, además, a “no “privatizar” el amor” y concluyó explicando que “la inquietud es también amor, buscar siempre, sin descanso, el bien del otro”.