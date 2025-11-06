El 2025 se perfila como el segundo o tercer año más cálido en los registros

La tendencia al calentamiento extremo continúa sin pausa: este año podría convertirse en el segundo o tercero más cálido en los 176 años que existen de registro, alertó este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En su más reciente boletín, la OMM confirmó que las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen en niveles sin precedentes, los glaciares y el hielo marino continúan su rápido retroceso y los fenómenos meteorológicos extremos provocan daños crecientes en todo el planeta.

Cada uno de los últimos once años -de 2015 a 2025- se encuentra entre los once más cálidos jamás registrados, y los tres últimos ocupan los primeros lugares. Entre enero y agosto de 2025, la temperatura media mundial cercana a la superficie fue 1.42 grados, unos 0.12 grados por encima del promedio preindustrial.

Las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso alcanzaron en 2024 sus valores más altos en la historia moderna, y las mediciones preliminares de 2025 indican que siguen aumentando. El CO₂, por ejemplo, se incrementó un 53 por ciento.



El calor de los océanos marca récord

El contenido calorífico de los océanos también marcó récords, superando los valores de 2024. Más del 90 por ciento del exceso de energía atrapada por los gases de efecto invernadero se acumula en el mar, dando lugar a olas de calor marinas, pérdida de oxígeno y alteraciones ecológicas severas.

Por su parte, el hielo polar registra mínimos históricos: la extensión invernal del Ártico fue la más baja desde que existen observaciones satelitales, y la Antártida alcanzó valores mínimos y máximos de extensión entre los más reducidos registrados. Los glaciares perdieron masa por tercer año consecutivo.

El nivel medio del mar ha acelerado su ascenso: de 2.1 milímetros por año en la década de 1990 a 4.1 milímetros en el último decenio, impulsado por el derretimiento de los glaciares y la expansión térmica del agua.



Eventos extremos devastadores

La OMM también advirtió de un año de extremos climáticos devastadores: inundaciones en África y Asia, incendios forestales severos en Europa y Norteamérica, olas de calor letales y ciclones tropicales de gran impacto económico y humano.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, subrayó que esta prolongada racha de temperaturas récord, unida a la concentración récord de gases de efecto invernadero, deja claro que será “prácticamente imposible” limitar el calentamiento a 1.5 grados para fin de siglo sin sobrepasar temporalmente ese umbral.

En tanto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, recordó que cada año que se exceda ese límite implicará golpes a las economías, aumento de la desigualdad y daños irreversibles.

El boletín de la OMM servirá de documento de referencia durante las negociaciones climáticas de la COP30, a celebrarse este mes en Belém, Brasil.



Los sistemas de alerta temprana avanzan, pero son insuficientes

Una nota de positiva de la publicación es que la cobertura de sistemas de alerta temprana ha mejorado, pasando de 56 países en 2015 a 119 en 2024. Sin embargo, el 40 por ciento de los países aún carece de estos sistemas básicos para proteger a la población.

Además, casi dos tercios de los servicios meteorológicos nacionales ofrecen hoy algún tipo de servicio climático, frente a apenas un 35 por ciento hace cinco años. Si se mantiene este ritmo, más del 90 por ciento de los países podría contar con ellos para 2027.

La OMM subrayó que 2025 vuelve a romper récords de calor y pone en riesgo los objetivos climáticos globales, aunque matizó que aún no se ha perdido definitivamente el umbral de 1 grados. “Actuar ahora no es una opción, es una necesidad urgente”, concluyó la agencia de la ONU.