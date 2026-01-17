El calentamiento sigue imparable: 2025, uno de los tres años más cálidos jamás registrados

En un informe que confirma la tendencia de calentamiento acelerado del planeta, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que 2025 fue uno de los tres años más cálidos jamás registrados, a pesar de haberse desarrollado bajo la influencia de un fenómeno de La Niña, que suele enfriar las temperaturas globales.

Este hallazgo, basado en el análisis consolidado de ocho conjuntos de datos científicos independientes, subraya el abrumador papel de los gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera, que continúan impulsando el calentamiento incluso cuando las condiciones naturales tienden a moderarlo.

Los datos inapelables: un planeta que se calienta sin pausa

El análisis de la OMM concluye que la temperatura media global de la superficie en 2025 fue 1,44 °C (con un margen de incertidumbre de ±0.13 °C) superior al promedio de la era preindustrial (1850-1900).

La tendencia es clara: Los últimos once años (2015-2025) son directamente los once más cálidos de la historia registrada y los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) son, sin excepción, los tres más cálidos en todos los conjuntos de datos analizados, con una media de 1,48 °C por encima de los niveles preindustriales.

“El año 2025 comenzó y terminó con una La Niña que enfría, y aun así fue uno de los años más cálidos registrados a nivel mundial debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en nuestra atmósfera”, declaró Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM.

“Las altas temperaturas terrestres y oceánicas ayudaron a alimentar fenómenos meteorológicos extremos (...) lo que subraya la necesidad vital de sistemas de alerta temprana”.

El océano: el sumidero silencioso y profundo de la crisis

Un estudio complementario publicado en Advances in Atmospheric Sciences confirma que el calor no se limita a la superficie. Los océanos también registraron temperaturas entre las más altas de la historia en 2025, absorbiendo la inmensa mayoría del exceso de calor del sistema climático.

El análisis revela dos datos escalofriantes:

La acumulación masiva: El contenido de calor oceánico en los primeros 2000 metros de profundidad aumentó en aproximadamente 23 Zettajulios entre 2024 y 2025. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de energía equivale a unas 200 veces la generación total de electricidad mundial en 2024

Calentamiento generalizado: Aproximadamente el 57% de la superficie oceánica global experimentó temperaturas que se encuentran entre las cinco más cálidas jamás registradas para esas zonas, incluidos los océanos Atlántico tropical y sur, y el mar Mediterráneo

A pesar de que La Niña moderó ligeramente la temperatura superficial del mar en 2025 en comparación con el récord de 2024, este año se mantuvo como el tercero más cálido en los registros para los océanos.

Una llamada a la acción basada en ciencia sólida

La OMM consolidó los datos de centros climáticos líderes mundiales, como el servicio Copernicus de la UE, la NASA, la NOAA de EU y la Agencia Meteorológica de Japón, entre otros.

La organización hará públicos todos los detalles sobre los indicadores clave del cambio climático —incluyendo gases de efecto invernadero, aumento del nivel del mar y retroceso de los glaciares— en su informe Estado del Clima Global 2025, que se publicará en marzo de 2026.

Este anuncio sirve como un recordatorio urgente de que las fuerzas naturales que alguna vez moderaron nuestro clima ahora son abrumadas por la influencia humana, haciendo imperativo acelerar la transición hacia energías limpias y fortalecer la resiliencia frente a unos fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.