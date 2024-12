El cambio climático en la Corte Internacional: ¿Qué dijeron países como Brasil, China y Estados Unidos?

“Es inconcebible que durante esta reunión no se llegara a ningún acuerdo para reducir las emisiones”, subrayó Ralph Regenvanu, añadiendo que éstas alcanzaron un nivel récord en 2023.

Los pequeños Estados insulares enfrentan la “inundación total”

”La Alianza de Pequeños Estados Insulares argumentó que el derecho internacional debe evolucionar para hacer frente a la crisis climática y al efecto desproporcionado que tiene sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo”.

La Alianza pidió a la Corte que reconozca “el deber de cooperación como principio general del derecho ambiental internacional”, incluida la prestación de asistencia tecnológica y financiera.

También pidió que afirme el principio de la “continuidad del Estado” “a pesar de los cambios físicos o la inundación completa del territorio terrestre de un Estado debido a la subida del nivel del mar relacionada con el cambio climático”. El objetivo, explicó la Alianza, es mantener la existencia de los Estados, aunque su territorio desaparezca.

A cada país, su responsabilidad

El enviado especial sobre cambio climático de Brasil, que acogerá la COP30 en 2025 en Belem, recordó los efectos catastróficos del cambio climático dentro de sus fronteras: graves sequías en el Norte, lluvias masivas e inundaciones en el Sur, incendios forestales en la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal.

Luiz Alberto Figueiredo Machado destacó la ambición de su nueva contribución nacional voluntaria, con la que pretende reducir las emisiones entre un 59 por ciento y un 67 por ciento de aquí a 2035, en comparación con los niveles de 2005. Esto, a pesar de que Brasil es un “país en desarrollo” centrado en la erradicación de la pobreza.

En este sentido, insistió en las “responsabilidades históricas” por las emisiones de gases de efecto invernadero y en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas” de los Estados.

Así, cada nación debería contribuir a combatir el cambio climático en proporción a sus capacidades sociales y económicas y a su papel histórico en las emisiones globales.

Cumplir el Acuerdo de París sin nuevas leyes

El asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, expresó su esperanza de que la Corte “se centre en la identificación y clarificación” de la ley actual, y se abstenga de desarrollar y aplicar leyes futuras.

En este sentido, el gigante asiático considera que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París representan la base jurídica de la gobernanza mundial del clima.

Al igual que Brasil, Xinmin Ma alegó que es un país en desarrollo y subrayó también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Así, según lo establecido en el Acuerdo de París, necesitaría plazos más largos para alcanzar el máximo de emisiones. El país reiteró el argumento de que los países desarrollados tienen la obligación de asumir sus responsabilidades históricas, ya que sus emisiones son la causa principal de la actual crisis e injusticias climáticas, como señalan los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Los tratados existentes no son jurídicamente vinculantes

Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, señaló que el país reconoce que la crisis climática “es uno de los retos más graves a los que se ha enfrentado jamás la humanidad”.

“Para abordarla se requiere la acción y la cooperación mundial de todos los Estados y, en particular, de todos los principales emisores de gases de efecto invernadero”, dijo la asesora legal del Departamento de Estado, Margaret Taylor.

Al igual que China, Estados Unidos animó al Tribunal a “garantizar que su dictamen preserva y promueve la centralidad” de los tratados de la ONU.

Éstos, sin embargo, no son jurídicamente vinculantes, según Estados Unidos, que señaló que un país no incumple el Acuerdo de París si no logra su logra sus objetivos (contribuciones determinadas a nivel nacional). “Esto se deduce claramente del artículo 4.2, el cual describe las contribuciones determinadas a nivel nacional como algo que cada [Estado] parte se propone alcanzar”.

El país norteamericano refutó, además, la importancia de las responsabilidades diferenciadas, asegurando que no son un principio fundamental del Acuerdo de París, ni un principio del derecho internacional consuetudinario, ni un principio general del derecho.