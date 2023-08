Una carta al Juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, fue enviada el 7 de agosto por Joaquín Guzmán Loera, en la que “El Chapo” le pidió que permitiera a su abogada, Mariel Colón Miró, llevarle documentos en español a la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, donde se encuentra desde julio de 2019.

El capo sinaloense acusó en su misiva, escrita a mano, que había sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la citada cárcel.

Guzmán Loera también aseguró que el pasado 20 de junio, durante una visita de su abogada, se le impidió entrar con copias relacionadas a un amparo, debido a que estaban escritas en español.

“Señor Juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, denunció “El Chapo”.

Asimismo, señaló que no se le habían entregado las transcripciones en español de los testimonios hechos en su contra durante su juicio, a pesar de que Colón Miró las envió desde hace dos años, lo cual fue calificado por el capo sinaloense como “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”.

El ex líder del Cártel de Sinaloa señaló que, para cualquier situación, las autoridades penitenciarias se excusaban en sus dos escapes de prisión en México (el 19 de enero de 2001 y el 11 de julio de 2015). Ante ello, solicitó al Juez federal Cogan que ordenara a las autoridades que le entregaran los documentos y permitieran a su abogada darle la información en español.

“Todo es a conciencia y mala fe a mi persona. Para todo usan la bandera (de) que porque Guzmán se fugó de la prisión en México, una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías [...] Señor Juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que, por favor, me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita”, agregó “El Chapo”.

“Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene, y ellos lo saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada. También gracias de antemano, le agradezco”, concluyó su misiva.