‘El Chapo’ pide a tribunal de EU gestionar con Sheinbaum su regreso a México

Joaquín Guzmán Loera envió una nueva carta a un tribunal en Nueva York en la que solicitó que las autoridades judiciales estadounidenses contacten a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para explorar la posibilidad de que cumpla su condena en territorio mexicano.

La misiva, la décimo tercera de su tipo, fue escrita a mano en un inglés confuso y fechada el 2 de junio de 2026, dirigida a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York desde la prisión federal ADX Florence, conocida como “Alcatraz de las Rocosas”, en Colorado.

En dicho lugar, “El Chapo” cumple su sentencia de cadena perpetua desde 2019 por narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de armas de fuego.

En el documento, el fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa incluyó incluso la dirección de Palacio Nacional para facilitar el contacto con la Mandataria.

“La Presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior (sic) para regresar a México”, escribió Guzmán Loera en la carta.

“El Chapo” reiteró en el documento presuntas violaciones a sus derechos durante su proceso de extradición y sostuvo que se le negó un trato justo antes de comparecer ante la justicia estadounidense.

Señaló que cuenta con representación legal y aclaró que su escrito busca respaldar el trabajo de su abogada, no representarse a sí mismo.

“Tengo una abogada y mi carta es para ayudar a mi abogada, no me presentaré en la corte por mí mismo, hablando el lenguaje del inglés en los Estados Unidos”, escribió con varios errores de sintaxis.

En uno de los pasajes más controvertidos del texto, Guzmán Loera sostuvo que la violencia atribuida a su organización fue presuntamente responsabilidad de gobiernos mexicanos del periodo.

“La supuesta violencia fue injusta respecto a mi sentencia, cuando el gobierno mexicano hizo todas las muertes y yo fui culpado por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, indicó.

Además, Guzmán Loera pidió que se restablezcan las visitas familiares y cuestionó las condiciones de reclusión, al afirmar que deben respetarse principios de igualdad y derechos para las personas privadas de la libertad.

También agradeció al Juez Brian M. Cogan y al tribunal de Brooklyn por considerar su estado de salud dentro de futuros recursos de apelación, a pesar de que sus solicitudes habían sido desestimadas en ocasiones anteriores.

En una carta aparte, firmada el 4 de junio de 2026, Guzmán Loera solicitó al Juez Cogan una nueva oportunidad para demostrar que ha cambiado desde su condena en 2019.

En el documento aseguró que sus hijas gemelas y su esposa, Emma Coronel, quien cumplió una condena en prisión por delitos relacionados con narcotráfico, lo necesitan.

“También estoy solicitando al Juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad de mostrar a la gente que mi culpabilidad en 2019 cambió mi vida entera, a nombre de mis adorables hijas gemelas y de mi esposa, que me necesitan en el presente”, señaló.

Hasta el momento no existe una respuesta pública de la Presidencia de México ni de autoridades judiciales de EU respecto a la solicitud planteada en la carta.