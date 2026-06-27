‘El Chavo Félix’ se declara culpable de narcotráfico ante tribunal federal en San Diego

Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, se declaró culpable el 26 de junio ante la jueza en jefe Cynthia Bashant, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego, de cuatro cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero.

Félix Gastélum, de 43 años, admitió en su acuerdo de culpabilidad que dirigía una organización de narcotráfico asociada con el CDS y que era uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del cártel en Sinaloa y Durango.

También reconoció haber vendido esa droga a otros líderes del cártel en cargamentos que oscilaban entre “varios cientos de libras y varios miles de libras”, y haber trabajado con cómplices para introducir “miles de kilogramos de metanfetamina” y grandes cantidades de cocaína a EU.

Según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California publicado en agosto de 2025, cuando Félix Gastélum fue arraigado en San Diego, el pliego de cargos inicial contemplaba únicamente dos delitos: conspiración internacional para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal y conspiración para importar sustancias controladas.

Sin embargo, al momento de su declaración de culpabilidad los cargos sumaban cuatro, por la adición de uno de conspiración para el tráfico de drogas y otro de conspiración para lavado de dinero.

Según su acuerdo de culpabilidad, Félix Gastélum se enfrenta a una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos de conspiración para el narcotráfico, y a una pena máxima de 20 años por el cargo de conspiración para el blanqueo de dinero. La jueza Bashant programó la audiencia de sentencia para marzo de 2027.

El presunto operador del CDS fue detenido el 18 de enero de 2025 en la sindicatura de Quilá, en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el momento de su captura se le aseguraron un arma larga, un arma corta, mil 367 pastillas de fentanilo y 39 equipos electrónicos.

Félix Gastélum quedó vinculado a proceso el 27 de enero de 2025 ante un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”.

Seis meses después, el 12 de agosto de 2025, el Gobierno de México lo trasladó a EU junto con otros 25 presuntos líderes del crimen organizado, en una expulsión masiva realizada bajo la Ley de Seguridad Nacional de México, mecanismo distinto a la extradición formal.

Las autoridades mexicanas condicionaron el traslado a que EU se comprometiera a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los entregados.

Félix Gastélum estaba casado con Teresa Zambada Ortiz, hija del matrimonio de Ismael “El Mayo” Zambada con Leticia Ortiz Hernández. Ese vínculo matrimonial lo incorporó al núcleo de poder de la facción conocida como “Los Mayos” y lo convirtió en operador financiero y hombre de confianza tanto de “El Mayo” como de su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”. Era señalado como uno de los posibles herederos de la facción luego del secuestro y entrega de “El Mayo” a EU.

La acusación formal en su contra databa de septiembre de 2022, casi tres años antes de su arresto en Culiacán.